陳鳳珠：觀望氣氛濃　港股或先行整固

近日港匯持續偏強，反映資金繼續流入，預期待新股鎖定的資金釋放以及美國總統大選結果出爐後，資金將會逐步重返股市，因此料短線港股繼續於高位整固。除此之外，香港企業亦陸續公布第3季業績，倘若中資企業的基本面顯著改善，料會吸引更多資金注視。

中國外匯交易中心宣布近期部分人民幣兌美元中間價報價行，已將報價模型中的「逆周期因子」淡出使用。人民銀行於2017年5月引入逆周期因子，報價模型由「收盤價、一籃子貨幣匯率變化、逆周期因子」三個因素組成，而逆周期因子對引導人民幣升值有影響作用。至於近期報價行淡出使用逆周期因子，主要對內地經濟基本面及市場情況的判斷。

由於人民幣近期持續升值，或會影響內地經濟的復甦步伐，且內地一直容許人民幣匯率雙向浮動，因此或無必要繼續使用逆周期因子。預期內地的經濟增長恢復可支持人民幣走勢，而市場對人民幣的需求亦增加，加上人民幣匯率應以市場供求為基礎，故報價行淡出使用逆周期因子。淡出逆周期因子亦有助提升中間價報價的透明度、基準性及有效性，讓外匯市場的自律機制市場主體發揮作用。

內地今年將保經濟保就業列為重點工作，人社保亦表示將全面強化穩就業措施，包括促進經濟增長以帶動就業、落實完善就業政策擴大就業、突出重點群體保障就業、優化服務培訓促進就業、防範化解風險穩定就業。由於內地的經濟情況開始回穩，料就業市場將繼續復甦，預期內地將繼續以人民為中心，維持人民根本利益。「十三五」目標要全面建成小康社會，預期未來內地將會推動經濟及社會發展，深化改革開放，建成社會主義現代化強國。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）