曜熊理財：歐美股票基金步入寒冬

隨着北半球季節逐漸入冬，最近幾天美國、俄羅斯、法國與其他國家的新增確診病例數字紛紛創下紀錄高位。歐美疫情形勢嚴峻，德法或頒布更嚴格的限制措施。美國總統大選結果仍不確定，歐美股市大跌。

美國的單日新增確診新冠肺炎病例達到創紀錄的8萬宗。美國有可能頒布更嚴格的防疫限制措施。加上新一輪財政刺激方案仍陷入僵局等問題，衡量市場恐慌程度的COBE波動率指數(VIX)大漲19%。

新冠肺炎染疫病例和死亡人數在歐洲大部分地區繼續上升，歐洲最大的兩個經濟體法國和德國看來也將實施新的限制措施。因應新冠肺炎病例激增，法國將從上周五(10月30日)開始實施全國範圍的新封鎖措施。

美國總統特朗普承認，可能在美國大選後才能就新一輪抗疫紓困財政刺激計劃達成協議，原因是白宮無法融合與參院共和黨同僚及國會民主黨人的分歧。如果兩黨不能在近期就新一輪經濟刺激計劃達成一致的意向，美國第4季經濟可能會繼續萎縮。

受全球新冠肺炎病例激增、美國大選前景不確定等因素影響，目前的歐美股票基金正步入寒冬。由於科技股支持了2020年的市場反彈，但隨着病毒肆虐以及國會不太可能通過一籃子援助計劃來支撐經濟，市場估計科技股收益將無法滿足較高的預期。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉