葉尚志：騰訊分拆可期　目標640元

事實上，騰訊旗下的財付通和微信支付平台，與螞蟻集團的業務性質相似，主要收入範圍都是落在數碼支付和微貸科技方面，如果分拆出來上市的話，將可釋放騰訊的內在價值。建議可於585元以下吸納，目標看640元，止蝕於540元。

第一上海首席策略師葉尚志