葉尚志：騰訊分拆可期 目標640元
2020年11月01日 09:30
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港股波幅有開始再次擴大的傾向，隨着螞蟻集團(06688)已完成招股、內地政策會議亦已召開，估計影響港股的短期內部焦點將會有所減退，而港股從10月份展開的反彈，亦已有宣布完成的機會。目前，互聯網科技股龍頭ATM仍是撐市主力，資金大有抱團取暖的味道，然而，市場風險亦正在增加，歐洲疫情爆發未受控、美國紓困財政方案遲遲未推出，不排除恒指有補跌的機會，關注24,102點能否繼續守穩。
騰訊控股(00700)在本周出現突破性發展，股價升穿過去3個多月的橫盤整固區，進入創新高的行情發展，其中，估值可望提升以及有分拆題材，都是刺激推升股價的原因，建議可以把握股價強勢回整時的吸納機會。
螞蟻集團籌劃上市以來，市場不斷提升其估值規模，最終以逾2萬億元的市值來上市，達到了阿里巴巴(09988)市值的1/3。消息引發市場對於也擁有移動支付業務的騰訊，帶來進一步的估值提升。
事實上，騰訊旗下的財付通和微信支付平台，與螞蟻集團的業務性質相似，主要收入範圍都是落在數碼支付和微貸科技方面，如果分拆出來上市的話，將可釋放騰訊的內在價值。建議可於585元以下吸納，目標看640元，止蝕於540元。
第一上海首席策略師葉尚志