港府倡港商參與中國內需市場　人民幣業務發展潛力巨

財政司司長陳茂波在其網誌表示，香港經濟連續5季負增長後，初現見底迹象，但今年以來失業率由約3%的水平升至6.4%，就業不足率亦由1%升到3.8%，部分受疫情直接衝擊的行業壓力更大，因此即使整體經濟呈現改善，一般打工仔面對的環境仍然困難。而中國最近就未來社會和經濟發展提出了大方向，他相信內地消費類行業仍具增長空間，未來港商可從推動優質產品擴大內銷、拓展進口分銷業務等，積極參與內需市場。

中國經濟由國家從高速增長階段進入高質量發展階段，經濟發展的動能會加速從外貿拉動轉向內需拉動。陳認為，只要內地經濟持續增長，人民收入普遍繼續增加，內地消費類行業將仍有很大的增長空間。

他續稱，香港擁有頂尖的基礎科研力量，在生物醫藥、人工智能等方面具備優勢，還擁有優良的創科支持系統和日漸完備的創科生態圈，包括國際化的社會環境、知識產權保護、來自全球的科研機構和人才、一流的金融服務等，讓香港在大灣區發展成為國際科技創新中心的進程中，可以扮演獨特和重要的角色。此外，香港擁有遍及全球的商貿網絡，可提供與國際接軌的專業、商務和高增值服務，從而在國內國際雙循環的相互促進中發揮更積極的作用。

香港一直是內地企業境外融資中心，亦是國際資金進入內地市場的重要渠道。陳氏指出，香港資本市場與內地資本市場可相互補充並相互促進。香港是離岸人民幣業務的樞紐，擁有最大的離岸人民幣資金池，處理全球七成以上的人民幣貿易結算。隨着人民幣國際化進程持續，在人民幣投資及風險管理產品方面，香港將有很大發展潛力。

他續稱，在「一帶一路」建設、粵港澳大灣區發展這兩項重要國家發展戰略中，香港仍繼續發揮重要的功能及平台角色。而大灣區更會是香港參與國家內循環的重要切入點，因此香港必需抓緊這個重大機遇，在助力國家建設的同時，也為香港創造更廣闊的發展空間。