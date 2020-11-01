財庫局：金融科技宜重點探索　有助提升證券業務效率

財經事務及庫務局局長許正宇於網誌表示，香港金融服務業在疫情中展現了很強的韌性和適應能力，在疫情的陰霾下金融市場依然生氣蓬勃。有關資金正大規模撤離香港的說法，在港元匯價不斷觸及強方兌換保證，資金持續流入令銀行體系結餘大幅增長至超過4,500億元的情況下，已經不攻自破。

他指出，隨着網上證券買賣及「零佣金」成為趨勢，傳統經紀業務的發展空間有所縮窄。交易所B組及C組經紀的市場佔有率近年下跌，而終止營運的券商數目上升，都反映了業界面臨的實際情況。

短期而言，他認同提供補助能發揮一定效用。因此當局已於5月在防疫抗疫基金下推出了證券業資助計劃，為持牌個人及B組和C組經紀提供了一次過現金資助，其後在7月再將計劃擴展至包括金銀業貿易場行員及註冊從業員。兩項計劃一共向超過650家經紀、29,000名持牌個人、近100家金銀業貿易場行員及超過470名註冊從業員發放資助，涉及總金額約9,520萬元。他同時與港交所就中小券商面對的情況保持溝通，亦樂見他們早前推出了扣免額抵消大家的月度付款。

不過，他相信大家都同意補助是一時的，發展才是永恒且更重要。其中，他認為金融科技絕對是一個值得重點探索的範疇，可以在未來協助大家將證券業務的效率提升，同時降低營運成本。在疫情當下確實也為金融業應用科技帶來了很多實踐機會，當中包括遠程開戶、智能投資顧問、監管科技、網絡安全及跨平台通信軟件等，都值得大家關注並考慮應用。

他對香港金融市場的發展充滿信心，香港金融市場的融資能力會持續提升，產品也將更多元化，股票以外如交易所買賣基金(ETFs)及房地產投資信託基金(REITs)等的交易也會變得更活躍，為大家帶來更多業務機會。此外，最近政府發行的通脹掛鈎債券(iBond)廣受歡迎，亦有安排通過券商接受投資者認購。他認為，在中央政府支持下粵港澳大灣區的發展前景亮麗，金融業作為其中的重點機會無限，期待在持續解決中小券商經營困難的同時，開拓更多商機。