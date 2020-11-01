新冠肺炎：美國託兒產業告急　將礙窒經濟復甦？

美國託兒業界為應對新冠肺炎疫情紛陷入財務危機，專家警告，若然缺乏政府的緩助而倒閉，恐迫使家長需離開職場照顧小孩，最終礙窒未來的經濟復甦。

外媒報道，全美國的托兒中心處境相當艱困，收託人數在春季銳減後，迄今仍未完全恢復，防疫設備和加強消毒等額外支出高昂。目前估計，美國約40%的託兒中心仍然關閉，大部分仍維持營運的業界之中，受託照顧的嬰幼兒人數僅為2月時的一半，甚至更少。

國會議員和經濟學家警告，許多託兒中心可能因為無法獲得政府紓困而倒閉。若果真的發生倒閉潮，對於在疫情爆發前就無法取得託兒中心名額的父母們來說，未來只能爭奪數量更少的名額；疫情同時已導致許多母親離開職場，對她們的職場生涯造成長達數年的影響。倘若家長為了在家照顧孩童而無法工作，美國經濟恐怕無法難以回復繁榮。

明尼蘇達大學經濟學家Elizabeth Davis稱，即便在經濟好景時期，美國託兒產業能賺取的利潤也相當微薄。幼兒託育期十分短暫，意味着收入不穩定，而託兒中心幾乎沒有值錢的抵押品，銀行不太願意向他們放貸，因此難以取得融資，擺脫困境。

此外，託兒產業的固定成本高昂，既不能將員工的工作自動化，亦無法削減房地產的成本，結果出現託兒產業員工薪資低，但父母卻須支付高額費用的巨大落差。據勞工部的資料，託兒產業員工時薪中位數為11.65美元，相對父母託育一名孩子一年須支付高達1萬美元，若然在大城市的託兒費用需翻倍甚至更高。

疫情仍然持續，政府提供給託兒界的貸款和補貼已經用罄，民主黨議員最近發表報告，呼籲向美國託兒產業提供更多援助，可是國會兩黨對新一輪紓困方案的談判仍陷入僵局。此外，冬季將至疫情可能升溫，或使父母偏向讓孩童待在家中，勢必進一步衝擊業界生計。

美國全國幼兒教育協會於6月份的調查中，超過80%的託兒業界表示，如果他們的入學率減少20%或更多，預計將在1年內永久關閉。據人口普查資料，日托服務提供商第二季的收入較首季下降了35%。