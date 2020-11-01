首10個月50大指標甲廈僅57宗買賣　按年挫近53%

疫症持續多月，本港經濟疲弱，加上恢復通關尚未有時間表，令到商廈前景不明朗，甲級商廈交投一直於低位徘徊。美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，今年首10個月50大指標甲廈僅錄57宗買賣，較去年同期大跌近53%。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，自去年開始，本港政治及經濟不明朗因素增加，甲廈交投向下，今年的疫情更令經濟步入寒冬，而與經濟表現掛鈎的寫字樓物業，交投因而受到重創。

該行數據顯示，今年首10個月50大指標甲廈僅錄得57宗買賣，平均每個月僅錄得5.7宗，較去年同期的120宗急跌近53%，期內成交面積逾23.6萬方呎，按年也挫逾50%。

若與去年下半年43宗相比，即社會運動展開後，期內平均每月約7.2宗，意味現時平均成交宗數較當時還要低逾2成。

以往成交暢旺的金鐘區，今年僅錄得7宗買賣，遠遜去年同期的15宗，而指標甲廈之一的遠東金融中心，更逾1年未錄買賣，同區的力寶中心交投按年也大減逾半。至於中環區，今年首10個月更僅得2宗買賣，較去年同期的13宗大瀉近85%。根據該行數字顯示，中環皇后大道中九號及環球大廈，分別已經25個月及28個月未錄任何買賣，情況為歷年罕見。