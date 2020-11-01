糧食危機！俄美乾旱加上拉尼娜現象　小麥明年或漲價

全球明年恐面對麵包、蛋糕、肉食等漲價風暴！綜合媒體分析，目前乾旱的天氣正威脅全球小麥的生長，投資者逐漸認為明年小麥將而減產，期貨價格有望延續牛市。有分析指出，由於北半球僅剛步入冬季，現時的旱災風險仍屬未知數，未來減產趨勢會否持續需待俄羅斯與美國春季收成而定，若出現失收加上「拉尼娜現象」，將推升小麥價格。

DTN首席分析師Todd Hultman表示，美國國家氣象局估計，當地西部的大型旱災狀況將延伸至南部平原，並在未來幾個月內加劇；與此同時，8月至今許多重要的俄羅斯冬小麥產區降雨量也持續創30年以來新低；全球最大小麥出口國之一的阿根廷也出現惡劣的乾旱現象。

Hultman指出，以往年底時小麥價格通常不會有太大波動，最近的升勢主要是基於乾旱問題。更重要的是，在乾旱問題發生前，美國農業部也曾估計，今年至明年銷售年度的美國軟紅冬麥庫存將降至1.08億蒲式耳，是六年最低。

因此，隨着用在蛋糕、餅乾的美國軟紅冬麥供應轉趨緊張，加上目前的乾旱問題，投資者已認定明年有可能出現減產。

或許好消息是，現階段全球小麥供應仍算充裕，美國農業部數據顯示，2020至2021年度全球小麥庫存料升210萬噸，總量創下3.215億噸的新紀錄，預計俄羅斯小麥產量也增加500萬噸，至8,300萬噸，是有紀錄以來第二大收成規模。需求方面，受中美首階段貿易協議影響，料中國對小麥的需求將持續強勁，採購量為750萬噸，使中國成為全球2020至2021年銷售年度的第三大進口國。分析認為，除了因貿易協議外，中國增加進口部分原因是今年夏季洪水氾濫，要提升穀物進口應付粟米和大豆失收。

以上述情況來看，未來供應無疑是「望天打卦」，Hultman就此強調，若未來俄羅斯與美國持續乾旱導致明年春天失收，加上「拉尼娜現象」，小麥價格就有可能上漲。