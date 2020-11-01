美國大選在即！專家料將見「生涯中最混亂」美股

美國總統大選將在當地時間下周二(3日)舉行。有「華爾街狂人」之稱的美國金融名嘴克拉默(Jim Cramer)稱，已預期會看到「職業生涯中最混亂的股市」之一，需要為此做準備，但另一方面，也代表美股將存在豐富的機會。

目前美股觀望情緒十分濃厚，已連續2個月呈現走軟的趨勢，但是就算11月3日選舉日結束後，選舉結果仍有可能無法塵埃落定。他稱，除非選舉結果能立刻確認，否則華爾街討厭不確定性，預期美股將會出現「巨大的混亂」，而且是「職業生涯中看過最混亂」的股市之一，投資者要為這樣的混亂做準備。

他表示，美股上周下跌後，想拋售股票恐已為時已晚，但是美股的機會也十分豐富，例如蘋果公司(Apple)、亞馬遜(Amazon)、Facebook之類的股票，就因為下跌而出現了「完美的買入機會」，值得大選之後持有。

他續指，由於特朗普勝選將激勵股市，拜登勝選會讓股市走軟，因此周一美股預料難振，可持有一點點避險之外，如果拜登勝選，而且是十分接近以至於特朗普難以信服的情況下，周三反而會是買入更多的機會，然後到周五發布就業報告的時候，還會有1次買入的機會。