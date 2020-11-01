新冠肺炎：石油巨企削支出自救　分析指吸引投資者更重要

新冠肺炎疫情重挫能源需求，石油和天然氣價格持續低迷，國際石油巨頭財務陷入困境，紛紛削減支出或股息。外媒報道指出，現在各大石油公司基本上已經「砍無可砍」，只能寄望油價回升來挽救。

報道指，埃克森美孚(Exxon Mobil)、雪佛龍(Chevron)、荷蘭皇家殼牌(Royal Dutch Shell)、道達爾(Total)、英國石油公司(BP)皆已盡可能減少2021年支出，但槓桿率仍然接近令人不安的區間，只有雪佛龍、道達爾疫情前的資產負債表尚稱強健。

至於其他公司，例如埃克森美孚一年前設的2021年資本支出為350億美元，現在計劃減半，上周更宣布到2022年裁減15%員工和承包商，達1.4萬人。即使如此，到2022年仍會入不敷出，資本和股息支出將消耗所有現金。首席財務總監Andrew Swiger認為，石油業現在對供應的投資不足，未來遲早出現短缺，意味着油價上漲。

惟油價回升須取決於另外兩件事，就是需求增加、石油輸出國組織及非成員產油國(OPEC+)的減產協議，主要是俄羅斯和沙烏地阿拉伯之間能否有共識。前述的大型石油公司即使在疫情前也只佔全球石油需求的不到15%，終究得取決於OPEC+協議內容。

但地緣政治並非石油公司能力範圍，只能靠減少無利益生產、支出和未來投資、裁員等自救。這些行動似乎暫時取得成果，五大西方能源公司中有四個第三季業績錄得盈利，可是恐怕已沒有可以削減的項目。

美國大型獨立石油生產商高層認為，美國可能永遠回不到年初的生產高峰水準，且到2021年可能進一步下降。另有分析師指出，問題並非石油巨頭能否倖存，而是是否能吸引投資者關注，尤其是當前趨勢要求綠色能源轉型，像英國石油、殼牌、雪佛龍在各自市場上的份量或報酬已經愈來愈低，將難以籌集資金。