歐美防疫敗退！著名經濟學家警告　亞洲復甦恐無以為繼...

歐洲多國的新冠疫情再度惡化，法國目前正處於封城狀態，英國亦將實施封鎖措施。著名經濟學家、安聯集團首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)撰文表示，儘管內地及部分亞洲國家景氣明顯反彈，惟全球經濟出現V形復甦憧憬已隨增長速度乏力而漸漸消褪，一些歐洲國家更面臨雙底衰退風險。

他深信，若然能夠了解經濟失速的箇中原因及相對的反應，將能夠很大程度地判斷得到全球經濟是否會面臨更多的不確定性、甚至知道會否威脅到亞洲的復甦。

埃利安認為，歐洲的情況對全球防疫提供了5項教訓，尤其是對美國。首先，第二波新冠肺炎疫情擴散的速度，遠超過大部分政府的預期及處理能力；感染個案激增，反映現有的檢查及追蹤制度輕易被擊破；住院患者飆升迅速加重了醫療負擔；各國政府有責任採取行動，儘管會因此而付出政治成本；各國先前採取的做法，包括認定疫情重災區或具體區域等已證明不切實際，更造成多國恢復全國性管制措施。

由於自由民主國家防疫時須兼顧三項目標，包括良好的公共衛生、恢復正常的經濟與社會互動，以及尊重個人工作、旅遊及社會互動的自由，因此防疫工作更加複雜。再者，疫情造成的干擾甚不平均，當中弱勢社群體在健康、收入、財富與機會等層面所受的打擊尤其嚴重。

上述的背景下，出現了「被糟塌的夏天(wasted summer)」一詞。儘管在治療與疫苗研發方面有令人振奮的進展，但在檢查與追蹤等工作上卻做得不夠，無法迅速確認患者及防止傳染。另一方面，許多民眾太早放鬆對疫情的警覺，而政府為了促使經濟加速回升，還不時釋放出一些不當的訊息，使疫情再度升溫，而短暫出現的經濟復甦也難以持續。

埃利安指出，第二波的封鎖行動與第一波有四點不同。第一是普及性較低，例如學校與製造業等活動尋求長時間豁免；第二是各國統一程度較低；其次，對於弱勢家庭來說變得更艱難，因為政府無能力或無意再實施巨額紓困計劃；一些未受疫情影響的民眾可能會強力抗拒。

目前政府面臨兩方面挑戰。他建議，政府必須說服民眾，讓他們相信再度封鎖經濟活動雖然干擾生活及生計，但值得進行，而且很快就能取得進展，以及在有效的疫苗問世前就能讓經濟活動健康地重新啟動。再者，政府必須利用封鎖行動結束之後、患者減少的時機，加強疫情檢查及追蹤，界定及專注於醫療方面最弱勢的群體。

他警告，愈多國家一再重複「封鎖、重啟、再封鎖」的循環，對全球經濟的傷害就愈大，造成的問題包括破產個案增加、勞工長期失業，以及家庭經濟更缺乏保障。當全球經濟面臨長久的「持續性停滯」時，並非只是歐美才有這種風險，中國內地與其他亞洲經濟體和開發中國家，早晚會發現目前的復甦將無以為繼。而且，如果歐美防疫工作一再失敗，其他經濟體的風險也將更高。