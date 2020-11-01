人口危機！貧國「疫」市嬰兒潮　有錢地區反不敢生育

疫情扭曲了全球生育態勢，將對長遠經濟結構造成巨大影響。綜合媒體分析，疫情期間中低收入國家爆發嬰兒潮，但富裕國家生育率則不增反減。原本專家預測，在家避疫可能會產生嬰兒潮，但實情是財困壓力反而讓發達地區的人更不敢生育，故諸如日本、新加坡等先進地區生育率反而「疫」流向下；而中低收入國家因缺乏避孕資源和知識而催生了懷孕潮，甚至頻繁發生在年輕人之間。

一名在非洲烏干達從事數碼銷售工作的民眾表示，疫情期間年輕人無法購買避孕用具，致使意外懷孕案例大增，甚至出現在大學校園，直言「沒有工作，也無處可去，所以大家都有大把時間。」

然而，在新加坡、日本等富裕地區，當地政府反而希望趁疫情「大把時間」而大力宣傳生育，務求拯救逐年下降的出生率，例如新加坡近期宣布，將加發3,000坡元（約1.7萬港元）的育嬰補助，未來兩年內出生嬰兒的父母，若符合資格，都可領取。惟媒體直言無效！其中一個原因是富裕進步的國家，避孕知識和藥物等非常容易取得，加上生活迫人，當地的年輕夫妻依然不願意生小孩。一名36歲的新加坡「白領」階層表示，雖然疫情在家很無聊，但與妻子已篤定不生小孩，也不可能因政府補助及疫情而改變想法。

事實上，在人口問題上，富裕地區和中低收入國家已出現不同的趨勢。在富裕地區，疫情期間大部分人因政府救市而仍保住工作，且因為憂慮疫情禍及下一代，反而更不願意生育，然而在貧窮國家，婦女沒有太多選擇。

然而，對日本、新加坡等政府來說，出生率是關於「國安」的大事，若持續尋底，將會影響到整體勞動力。就此，日本新首相菅義偉上任不久，就開始呼籲健康保險應加入對不孕的治療，因政府數據顯示，從今年5月開始，懷孕人數已按年大跌了11%。

當地甚至出動熊本縣吉祥物「熊本熊」來救亡！它是日本最知名的吉祥物之一，於全世界也擁有廣大「粉絲」。媒體近期透露，政府將擬訂計劃讓「熊本熊」結婚生子，引發廣泛熱議。有網友就此說：「面對現實吧，讓吉祥物結婚也不能減緩出生下降的。」