滙豐香港區CEO約社聯和義工商討重要事情？原來係傾呢啲...

Diana（左二）表示，樂見今年多個項目能夠善用科技，加強人與人之間的連繫。

滙豐香港區行政總裁施穎茵(Diana)日前相約社聯和滙豐義工的代表，到茶餐廳商討重要事情！傾啲咩？原來「滙豐香港社區夥伴計劃2020」自4月初啟動，疫情近日較為穩定，於是Diana邀請大家到滙豐總行大廈地庫的職員餐廳來個下午茶，分享參與計劃的點滴。

基於各項社交距離措施，義工落區服務的機會減少，滙豐義工於是自行拍片，然後上載於社交平台，用數碼方式支持有關計劃。

Diana都樂見今年多個項目能夠善用科技，加強人與人之間的連繫。她與義工代表及社聯行政總裁蔡海偉談到，如何讓長者學懂利用智能手機或平板電腦，以視像形式與家人和朋友聯繫，亦可以參與網上運動或消閒活動，令長者在疫情期間不會感到被孤立

Diana亦是愛動物之人，認為與寵物相處時，能夠暫時放下繁重的工作，讓身心靈得到放鬆，是減壓的良方！計劃其中一個項目是透過動物輔助治療，改善青少年的身心健康。Diana對這個項目特別有興趣，相信養寵物的朋友，都會有所共鳴。