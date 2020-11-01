新冠肺炎：購物季將至　美零售商「疫」下招聘類型顯著改變

每年年尾都是美國零售業的旺季，不過新冠疫情影響下，美國零售商今年提早數周開始徵雇臨時工之餘，招聘的內容跟過去亦出現明顯的不同。

外媒報道，隨着消費者在疫情大流行期間避開實體店，紛轉而透過網路購物，零售商除加緊僱用倉儲人員，同時還找人力管控防疫措施，安撫想逛實體店面卻擔心染疫的顧客。防疫相關職位包括量體溫人員、免下車提貨人員，以及為分散人潮而實施的購物時段預約人員。

人力資源公司Challenger, Gray andChristmas副總裁Andrew Challenger預測，今年年終假期職缺將少於去年增加的70.2萬個，主要因歇業的店舖數目，抵銷了年底這波對倉儲人才需求量的激增。今年已有超過40家零售商依據破產法第11章聲請破產，其中有20多間是在疫情爆發後宣告破產。

據替大型零售商徵才的Snagajob公司資料，截至10月13日的一周，零售店鋪職缺較3月1日疫情衝擊美國前少了13%。此外，部分大型商店和倉庫僱用的季節性員工，最終可能要比往年少，因為它們在3、4月疫情爆發時為了滿足突然激增的線上訂單，已經增加數十萬名員工。

亞馬遜表示，計劃僱用10萬人應付年底假期購物所需，人數僅為去年一半。不過亞馬遜一整年都在增募員工，3月時增加17.5萬人，9月又另外增聘10萬人。

受累疫情，雖然美國失業率高企，但許多員工和顧客一樣對疫情擴散感到緊張不安，儘管有薪水，待在塞滿貨物的倉庫或擁擠人的店鋪中，對他們來說沒有甚麼吸引力。