十大屋苑兩日僅8宗成交　創13周低位

中原地產指出，十大屋苑於本周六、日錄8宗成交，較對上一周的22宗下跌64%，創自8月首個周末後的13周新低，期內有6個屋苑未聞交投。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期新盤戰熾熱，港九新界均有新盤推售，上車盤以至豪宅選擇應有盡有，吸引各路客源，令二手交投受壓，加上二手市場筍盤賣少見少，價錢逐漸上升，以致二手交投步伐有所減慢。

其中，鰂魚涌太古城為6個未發市的屋苑之一，該行趙鴻運表示，近期新盤傾巢而出，搶去大量購買力，太古城10月錄得33宗成交，表現算不俗，不過平盤被消化後，目前議幅有所收窄，加上臨近美國大選，部分買家轉趨觀望，以致成交減慢。

中原盧鏡豪表示，期內鴨脷洲海怡半島亦未有交投，新盤扣起不少購買力，加上現時二手市場買家還價幅度較深，與業主意向有距離，令買賣雙方持續拉鋸。

而錄得成交的屋苑，以荔枝角美孚新邨佔3宗最多，該公司馮健平表示，屋苑買賣按周減少2宗，但市況仍算不俗，而平均實用呎價13,159港元，較對上一周回落4.4%。期內成交包括3期百老匯街45號極高層C室，實用面積481方呎，成交價610萬元，實用呎價12,682元。

至於茶果嶺麗港城及紅磡黃埔花園兩個九龍屋苑，分別錄得2及1宗買賣。而新界區只有天水圍嘉湖山莊有交投，兩日錄2宗成交。