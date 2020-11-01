向世界錢進：財金專家趁「疫市價」馬國置業

儘管「馬來西亞我的第二家園計劃」(MM2H)只是移居政策，不屬移民，但因入場門檻低，居住環境宜人，令馬國成為港人熱門移居地。資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁(Jasper)去年4月在馬國檳城置業，為日後退休移居鋪路，他指在香港的2萬元，相當於在當地的逾10萬元花費，生活質素大幅提升。

疫情摧殘全球經濟，發展中國家亦不能幸免。馬來西亞今年第二季國內生產總值(GDP)較去年同期大跌17.1%，跌幅為1998年亞洲金融危機以來最大，反映封鎖措施對經濟的衝擊不小。世界銀行早前預測，馬來西亞經濟將於今年收縮4.9%，但較一些東南亞國家如泰國和菲律賓分別預計收縮8.3%和6.9%優勝。然而不少專家認為，當疫情有機會逐漸消散，東南亞國家的經濟增長潛力依然不容小覷。

Jasper近年不時獲邀在投資講座上分享對馬來西亞的經濟和貨幣前景看法，逐步認識這個國家，不過也是待一個偶然的機會到檳城實地考察，才首次踏足這個位處馬國西北的第二大都會。反而，其女友因工作關係，曾往檳城多達40次，並有感在這裏退休是好選擇。

馬來西亞曾受英國管治，現時在馬國居住的華人佔比約兩成，當地流通英文、廣東話和國語，港人在溝通上沒有困難。而當時檳城給他的第一印象是相當先進，常見藍天白雲，治安良好，環境衞生整潔，一洗過往從旅遊節目看到的落後和殘舊印象。更重要是他發現這裏物價不高，生活質素卻屬世界級水平，即使他在這裏參觀物業前未有想過購買，參觀後隨即改變想法入市。

【1200呎單位188萬有交易】

去年4月，他與女友揀了一個實用面積約1,200方呎的三房單位，連兩個車位100萬馬元(約188萬港元)有交易。他們現時正把物業出租，租金回報率逾3厘，並計劃退休後收回自住。他指不少企業也在檳城設有分部，並聘有外籍高級管理層，故對當地中價住宅租賃有需求，要成功出租不難。

據馬來西亞當局發布的《2019年物業市場報告》，當地樓價指數去年全年升近2%，連升9年，並較2010年累漲近一倍。不過，今年樓價也難免受疫情拖累。以他們的物業為例，去年底樓價較其買入價升逾5%，但其後因疫情令經濟轉差，以及馬元匯率下跌，暫時他們的投資帳面由賺轉蝕。不過，他指正等待機會在馬來西亞購買第二個物業，目標是買入一間約2,000方呎的物業作自住。

馬來西亞政府近月暫停處理MM2H申請，但強調無意永久關閉計劃，只是暫停作重新審視計劃內容，預計今年底完成審視工作。

他認為，當MM2H日後恢復審批，以及國際航班復航，馬來西亞樓價將可看高一線，原因是移民潮勢持續，而移居馬國的入場成本相對低，且不設逗留要求，不少物業是永久業權，相對其他國家的移民移居計劃具吸引力。

當日他與女友在檳城置業，主因是覺得當地生活質素優於香港，無論天氣、空氣、環境皆較好。馬來西亞地理上靠近赤道，氣候潮濕炎熱，有別於在大部分歐美地區要抵受嚴冬。

這裏的醫療性價比高。例如他早前到馬國做全身檢查，共花約850馬元(約1,600港元)，但如果要在香港私家醫院做同類體檢，相信要花費1.5萬至2萬港元。

【生活質素高 銀紙勁見使】

而在衣食住行每個環節，他認為檳城皆媲美甚至優於香港。生活質素高，但生活指數低，當地9月通脹率更按年下跌1.4%。飲食方面，檳城也是美食天堂，匯合了馬來、印度、中國、娘惹多種菜式，選擇眾多。如果要求不高，幾港元也可吃到一碗湯粉麵、約10港元一碟飯。若自行購買食材下廚，費用更低。他舉例，一般每人每月可預算1,500馬元(約2,820港元)作膳食費用，若主要是在家煮食，每人每月300至500馬元(約560至940港元)已可。

【地處熱帶 服飾慳一大截】

服飾方面更可慳一大截，因只需要集中購買夏季衣服就可。出行若然駕車，油價每公升1.3馬元(約2.4港元)，遠低於香港汽油價格每公升逾17港元。若要購買當地生產的新車，只需約9萬港元。

如果香港人的子女選擇在馬來西亞就讀國際學校，可預算小學學費每年4至7萬港元 ，初中至高中每年8萬至20萬港元不等。學費較香港國際學校低，且質素具保證。

因此他認為，當退休時每月有2萬港元可以使用，在香港生活相對「掹掹緊」，但在馬國生活，便鬆動得多，相當於每月有10萬、20萬港元，花費時也可出手闊綽。

他續指，檳城是較首都吉隆坡更適合退休人士的地方，一來其人口密集及繁榮程度不及吉隆坡，相對宜居和適合「慢活」；二來華人佔檳城總人口約40%，是全馬來西亞最多華人聚居的地方，廣東話較普及。因此，如果不是過來馬國工作而是退休，檳城相對吉隆坡更適合。

【馬來西亞投資定居計劃存「一國三制」】

「第二家園」計劃是馬來西亞政府的一項投資定居計劃，獲批者可以得到每10年續簽的長期居留權。MM2H Club創辦人鄺文政表示，主申請人獲批後在馬來西亞任何一家銀行存放相當於約30萬港元(50歲或以上)或60萬港元(小於50歲)的馬元定期存款，可以攜帶配偶、小於21歲的子女和超過60歲的父母一起獲得居留身份。

鄺氏指出，馬來西亞立國以來維持着一國三制，東馬兩地(沙撈越州，又稱砂拉越，和沙巴)以及西馬(例如吉隆坡和檳城位處西馬)各有權限，最明顯的是，東馬州政府至今有自己的小內閣，並保持自己移民局的獨立性。

因此，儘管現階段西馬的第二家園計劃正在檢討，不接受新申請；沙巴也因為疫情關係暫時關閉移民局；沙撈越州現時仍接受第二家園新申請。

他續指，由東馬或西馬批出的第二家園身份存有差異。舉例獲得吉隆坡總部批出的第二家園居民身份，入境東馬只是獲得30天逗留期，但如果是獲得沙撈越州或沙巴的第二家園身份，不論是國際入境或自東馬入境西馬，都可以長期逗留在西馬。

當然，沙撈越州和沙巴的第二家園也有自己的申請條件。譬如，前者必須證明每年在沙撈越州有最少15天的逗留期才能續期。