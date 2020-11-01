完美日記母企逸仙電商擬赴美上市

中國化妝品品牌完美日記母企逸仙電商，日前向美國證券交易委員會(SEC)遞交招股說明書，並採同股不同權(WVR)架構上市。高盛、摩根士丹利及中金為聯席承銷商。

據招股文件，逸仙電商今年首三季淨收入32.72億元人民幣(下同)，按年大升73.19%。按非通用會計準則，期內淨虧損約5億元，2019年同期則錄得淨盈利8,558.5萬元。

公司每一股特權股具20票，全由該公司聯合創始人黃錦峰、陳宇文及呂建華持有。3人持有公司上市前27.7%、8.3%及3.8%股份，由於3人分別持有6.66億股、2.01億股及9,229.69萬股特權股股份，投票權分別達至60.2%、18.2%及8.3%。至於上市前投資者方面，中國投資管理公司高瓴持有其上市前13.8%股份，投票權約3%；中國風險投資公司真格基金持股10.5%，投票權2.3%。

是次集資所得約30%用於業務營運和其他一般公司用途；約30%用於潛在的戰略投資和收購；約20用於數據分析技術的開發，產品開發和配方研發；約有2%用於擴展實體店網絡。

值得留意的是，該公司早前才向法國護膚品集團Pierre Fabre收購旗下奢華護膚品牌Galénic，自周日(1日)起生效，Pierre Fabre現僅持有Galénic品牌10%的少數股權。