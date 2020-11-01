3年秘密實驗！阿里巴巴新目標：改造中國過時工廠

這家中國最大的公司於9月推出其第一家智能工廠，為一項阿里巴巴在其故鄉杭州市郊進行了3年的秘密實驗。這幢三層樓的設施被稱為迅犀，字面意思是「快速的犀牛」。該公司正尋求利用其消費者數據和技術來幫助數萬億美元的製造業來提高效率並滿足不斷成長的消費者期望，迅犀就是它的一項嘗試。

阿里巴巴的智能製造之路始於服裝。根據歐睿國際估計，中國去年的服裝市場規模達2.2萬億元人民幣。阿里巴巴表示，在該國購買的服裝中，有1/4是通過其電子商務平台發送的，這使得該公司擁有海量數據可以用來協助國內服裝製造商進行設計和生產規劃。

它還集中了物料採購流程以幫助降低成本。在迅犀工廠原型中，還使用了人工智能(AI）、機械臂，以及許多其他內部技術。

服裝公司通常要花費數月的時間才能把一項新設計從起點推向商店，但阿里巴巴聲稱能通過其解決方案將訂單交貨時間縮短75%。這將滿足中國Z世代消費者對即時滿足的不斷增長需求。例如，在AI的幫助下，設計人員可以在計算機屏幕上查看所謂數碼面料上的模擬渲染效果，而毋須進行費時的染色過程。

工廠的服裝工人擁有高科技助手，例如支持AI的裁剪機和聯網的縫紉設備，這些設備幫助他們微調工作。

一個步驟完成後，物品將通過傳送帶轉移到下一個工作站。由於整個工作流程都是數碼記錄的，因此工廠管理不再需要留在現場。相反，他們可以在計算機上或通過手機遠程跟蹤進度。

迅犀工廠採用的數據和技術意味着，通常需要至少90天才能將商品準備好送達店面的商戶，現在可以在兩周的時間內決定要製造哪些產品以及生產規模，從而減少了積累庫存的需求。 根據阿里巴巴，其最終目標是成為其淘寶和天貓市場上服裝商的一站式生產解決方案提供商。