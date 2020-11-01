樓價UPDATES：機組人員再沽貨 劈65萬賣水藍‧天岸

國泰航空大裁員後，市場再錄員工劈價賣樓個案，東涌水藍‧天岸一個兩房單位，原業主為預計明年退休的外籍員工，公司裁員後減價65萬港元沽貨。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角嘉信大廈A座高層3室，實用面積522方呎，兩房間隔，獲區外首置上車客以約880萬元承接，實用呎價16,858元。

●北角摩天大廈中層E室，實用面積1,806方呎，三房連套房間隔，獲區外換樓客以約4,125萬元承接，實用呎價22,841元。原業主持貨25年帳面獲利約3,074萬元，升值約2.9倍。

●鰂魚涌南豐新邨11座中層C室，實用面積391方呎，兩房間隔，放盤約2個月，減價72萬元或約9.5%，以688萬元成交，實用呎價17,596元。

●堅尼地城加多近山中層C室，實用面積375方呎，一房間隔，放盤至今達約2年，累減52萬元，以948萬元售出，實用呎價25,280元。上址為該盤10月唯一1宗成交，現有約38個單位放售，最低叫價由900萬元起。

－－－－－－

九龍區

●荔枝角美孚新邨3期百老滙街84號中層D室，實用面積713方呎，三房間隔，開價950萬元，減價20萬元以930萬元易手，實用呎價13,043元。

●奧運站凱帆軒1座中層C室，實用面積429方呎，兩房間隔，以860萬元易手，比銀行估價839萬元，高出21萬元或2.5%，實用呎價20,047元。

●觀塘曉麗苑D座低層14室，實用面積436方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價418萬元，議價後減至375萬元成交，減幅約10.3%，實用呎價8,601元。

●旺角MOD 595高層B室，實用面積374方呎，一房間隔，減價60萬元，以660萬元售出單位，實用呎價17,647元。據了解，業主冀沽貨套現移民海外，早前已沽售3個物業。

●深水埗海峯中層E室，實用面積306方呎，一房間隔，成交價595萬元，實用呎價19,444元。

－－－－－－

新界區

●東涌水藍‧天岸1座高層G室，實用面積518方呎，兩房間隔，原業主為航空公司外籍員工，預計明年初退休，7月份叫價798萬元放盤，公司宣布大裁員後擴大減幅，終累減65萬元，以733萬元沽出單位，實用呎價14,151元。

●沙田第一城17座低層A室，實用面積451方呎，三房間隔，放盤4個月，原叫價750萬元，累減105萬元或14%，以645萬元獲承接，實用呎價14,302元。

●馬鞍山星漣海3B座低層E室，實用面積768方呎，三房間隔，原叫價1,200萬元，減價50萬元，最終以1,150萬元成交，實用呎價14,974元。原業主於2017年4月以1,175萬元買入單位，持貨逾3年帳面虧損25萬元。

●馬鞍山迎海5座高層F室，實用面積582方呎，兩房間隔，以940萬元零議價售出，實用呎價16,151元。

●大埔中心4座中層B室，實用面積313方呎，兩房間隔，原開價530萬元，放盤2個多月，減價20萬元或約3.8%，以510萬元成交，實用呎價16,294元。

●大圍盛世3座中層NA室，實用面積688方呎，三房連套房間隔，原開價1,160萬元，放盤2個月，減價70萬元，以1,138萬元沽出，實用呎價16,541元。

●元朗映御2座低層連平台單位，實用面積302方呎，開放式間隔，今年9月中開始放盤，原叫價518萬元，減價23萬元或約4.4%，以495萬元沽出，實用呎價16,391元。