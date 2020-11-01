【美大選來了】市場憂結果延誤兼惹爭議　港股最壞下試21000

全球屏息注視美國當地時間周二(3日)舉行總統大選，尤其擔心以目前黨爭激烈，落選總統的一方會挑戰選舉結果，引發金融市場動盪。分析相信，屆時恒生指數最壞情況恐瀉至近21,000點，即較上周五收市低逾10%，惟中港股市的投資者應將目光放在中國經濟復甦和疫情進展。

美國即將要重選的不僅是總統，還有眾議院全數435個議席和參議院100個議席中的35個。瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘表示，市場最怕總統當選人所屬政黨未能控制參眾兩院，施政不順遂，就在目前就刺激政策爭論不休。

不過，他指出，該行基本預測是︰前副總統拜登當選且其所屬的民主黨控制參眾兩院(藍浪，Blue Wave)機會達40%，而特朗普連任且其所屬共和黨奪兩院控制權(紅浪，Red Wave)的機會也高達35%，這樣「行政立法一條心」最利好股市；若今次出現「藍浪」，新政府打壓中國勢有所滯後。

瑞信上述預測有歷史支撐，事關過去5屆總統大選，有2004、2008及2016年3屆(即六成機會)出現「藍浪」或「紅浪」。不過，市場也記得2000年共和黨籍的小布殊當選總統被對手一方挑戰，要等約一個月最高法院始裁定結果有效，期間恒指累挫約5%。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑坦言，投資者要有心理準備，這次總統選舉結果難望像上屆般於本港時間周三(4日)晚上就出爐，因為選舉過程爭議頗多，落選總統一方恐挑戰選舉結果，亦不排除比當年拖得長，屆時恒指一個月內恐跌得比20年前更勁，下試21,139至22,519點區間。他指出，即使美國最高法院保守派法官佔多數，20年來恒指也大換血，問題是歐美疫情本已嚴峻，股市受不了如此重大的不確定性。

瑞信邵志銘亦建議投資者屆時忍手或伺機減磅，惟大選結果對港股的衝擊勢短暫，首先不論誰入主白宮，現時強硬的對華政策都難望改弦更張，市場理應習慣「與中美角力共存」，不預期外資會因為大選結果而撤離中港股市。況且資金氾濫，大市到了下任總統就任時，應該能夠高於現水平，該行給予恒指3個月目標26,000點，12個月目標27,000點。

他之所以看好中港股市，主要是中國經濟復甦動能依然穩健，就算本季只是平穩或有少許放緩，下季應有望重新加速，而且不能排除新冠肺炎疫苗可能獲批且量產。若成事，率先跑出的就是股價跌得甚為低殘的舊經濟股，首先是內銀及內險，其後依次到旅遊相關股份和石油天然氣板塊「落鑊」，尤其是派息保持穩定及節流措施足夠的企業。

邵志銘續稱，港股利好因素還有人民幣兌美元可望保持強勢，該行3個月及12個月目標分別為6.5及6.4兌每美元；現時平均有4厘回報的人民幣債券相當有吸引力，連同匯價因素可望吸引更多外資流入，況且外資持有中國資產比重長線只會與日俱增。中長線而言，他看好電動車股份，因為中國將致力減低碳排放；中資科網股盈利又確實能「食正」數碼化大趨勢顯著增長，流動性氾濫下估值未至於過於高昂。

溫傑認為，若大選順順利利沒有爭議，恒指應在23,800點左右有支持，一旦中資科技股顯著捱沽是理想吸納時機，畢竟中資股的盈利與美國政局關係不大。若拜登當選總統，他不太可能在疫情下加稅，若然加碼刺激經濟更會利好金融股。