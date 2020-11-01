新盤UPDATES：新界東鐵路上蓋大盤接力登場
2020年11月01日 20:27
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新盤搶盡樓市焦點，多個大型項目魚貫排隊開售，紛紛錄得熱銷佳績，周內料會再有新界東區鐵路上蓋大盤接力登場，勢將刺激一手住宅銷量持續上升。
●帝御‧星濤速沽218伙 套現逾10億元
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御‧星濤周日(1日)開售，截至晚上6時30分，項目已售出218個單位，佔可供發售單位約88%，套現逾10.2億港元。因應銷售反應熾熱，將會積極部署於短期內加推單位應市。
●名日‧九肚山料短期再度加推及進行次輪銷售
沙田區新盤市況活躍。長實集團(01113)區內名日‧九肚山繼周六完成首輪銷售後，發展商即晚加推27伙的價單應市，周日售樓處參觀反應保持不俗，當中不少睇樓客對項目3、4房大單位感興趣，而來自港島區的客源亦見增加。市場估計，該盤日內有機會再度加推單位應市，料最快周內進行次輪銷售。
●柏傲莊II速錄逾1萬個登記 料周內開售
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站項目柏傲莊II，上周公布開價後隨即展開收票，市場消息透露，至今已錄得超過1萬個認購登記，較首張價單推出337伙超額認購逾28.6倍，料最快日內落實銷售安排及周內開售。
●緹山分層大宅8,700萬元沽出 呎價逾5.12萬元
一手市場交投暢旺，豪宅盤亦錄承接。嘉里建設(00683)旗下石硤尾緹山售出1座6樓B單位，實用面積1,699方呎，連車位成交價8,700萬元，呎價51,206元。買家選用365天成交期，可享提早佔用優惠。
●MALIBU重推3個單位沽清
會德豐地產旗下將軍澳日出康城MALIBU，周日重推3伙發售，吸引14組買家到場登記，並極速全數沽清，套現逾3,500萬元。項目至今累積售出1,593單位，佔可售1,600伙單位逾99.5%，套現逾149.4億元。
據悉，其中1組客人本身為屋苑業主，對現樓質素非常滿意，以及對區內商場開幕後日出康城區的發展和投資潛力感到樂觀，故再購入多1個單位自用。而同系日出康城各個樓盤至今共售出4,309伙，佔推出4,373伙的98.5%，套現逾395.7億元。