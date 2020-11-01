新盤UPDATES：新界東鐵路上蓋大盤接力登場

新盤搶盡樓市焦點，多個大型項目魚貫排隊開售，紛紛錄得熱銷佳績，周內料會再有新界東區鐵路上蓋大盤接力登場，勢將刺激一手住宅銷量持續上升。

●帝御‧星濤速沽218伙 套現逾10億元

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御‧星濤周日(1日)開售，截至晚上6時30分，項目已售出218個單位，佔可供發售單位約88%，套現逾10.2億港元。因應銷售反應熾熱，將會積極部署於短期內加推單位應市。

●名日‧九肚山料短期再度加推及進行次輪銷售

●柏傲莊II速錄逾1萬個登記 料周內開售

●緹山分層大宅8,700萬元沽出 呎價逾5.12萬元

●MALIBU重推3個單位沽清

會德豐地產旗下將軍澳日出康城MALIBU，周日重推3伙發售，吸引14組買家到場登記，並極速全數沽清，套現逾3,500萬元。項目至今累積售出1,593單位，佔可售1,600伙單位逾99.5%，套現逾149.4億元。

據悉，其中1組客人本身為屋苑業主，對現樓質素非常滿意，以及對區內商場開幕後日出康城區的發展和投資潛力感到樂觀，故再購入多1個單位自用。而同系日出康城各個樓盤至今共售出4,309伙，佔推出4,373伙的98.5%，套現逾395.7億元。