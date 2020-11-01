【悲情樓市】觀望美大選　藍籌屋苑周末買賣淡靜

購買力加速流入一手市場，導致二手買賣大幅下挫。代理數據顯示，十大屋苑在過去周六、日只有8宗成交，按周勁跌63.6%，創13周低位。

中原指出，10個主要屋苑當中，有6個未聞成交。其中港島區3個藍籌盤全線捧蛋，該行趙鴻運稱，鰂魚涌太古城平價盤被消化，業主議幅有所收窄，加上臨近美國大選，部分買家轉趨觀望，令成交減慢。

而九龍屋苑表現較為活躍，其中茶果嶺麗港城劈價後有承接，中原洪金興指，該盤兩日錄兩宗成交，包括19座低層D室，實用面積661方呎，大手減價88萬元，僅以850萬元易手，較同類型單位市價約950萬元，大幅低出「1球」，呎價12,859元。

二手市況受壓，再有業主不惜止蝕出貨，世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山星漣海3B座低層E室，實用面積768方呎，減價50萬元，以1,150萬元成交，呎價14,974元。原業主於2017年4月以1,175萬元入市，持貨逾3年帳面虧損25萬元，貶值約2%。

航空公司大裁員後，再有員工劈價沽貨，中原陳旭明透露，東涌水藍‧天岸1座高層G室，實用面積518方呎，兩房間隔，原業主為外籍員工，預計明年初退休，7月叫價798萬元放盤，公司宣布大裁員後擴大減幅，終累減65萬元，以733萬元沽貨，呎價14,151元。

【新港城銀主盤估低70萬開拍】

二手樓市氣氛轉淡靜，銀主盤數量亦有增加趨勢。本周將有至少9個該類單位推出市場拍賣，包括有大型屋苑及居屋等，當中馬鞍山新港城兩房單位開拍價540萬元，較估價低70萬元，呎價僅約1.49萬元。

上述銀主盤為項目L座中層3室，實用面積約362方呎，銀行網上估值達約610萬元，開拍價低約11.5%。據了解，今年同類型單位呎做價最高曾逾1.8萬元。

另新界區屋苑叠茵庭，一個第6座高層E室連平台層車位，實用面積約389方呎，開價540萬元，而該單位銀行網上估價約572萬元，若扣除屋苑車位市價約70萬元，單位實際開價約470萬元，即較估值低約102萬元，差幅約17.8%。

至於個別曾推出的居屋單位，今個星期亦減價翻拍。其中黃大仙鵬程苑A座高層18室，實用面積約443方呎，未補價第二市場開價328萬元，呎價約7,404元，10月該單位曾以338萬元拍賣，現低約10萬元。而沙田豐盛苑B座高層15室，已補價自由市場開拍價425萬元，較9月底時的490萬元，更低約65萬元或13.3%。

同時亦有村屋銀主物業減價重拍。大嶼山水口村62號連天台單位，實用面積約595方呎，天台面積約479方呎，拍賣開價190萬元，較10月時低約30萬元或13.6%。

【首十月指標甲廈交投瀉53%】

疫情持續多月仍未平息，經濟表現疲弱，令今年甲級商廈交投一直於低位徘徊。代理指出，今年首10個月50大指標甲廈僅錄57宗買賣，較去年同期大跌近53%。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，自去年開始，本港政治及經濟不明朗因素增加，導致甲廈交投向下，今年疫情爆發更令經濟步入寒冬，寫字樓物業交投因而受重創。該行數據顯示，相比去年首10個月約120宗甲廈成交，今年買賣出現顯著跌幅，而期內成交面積逾23.6萬方呎，亦按年下挫逾50%。

以往成交暢旺的金鐘區，今年暫僅7宗買賣，遠遜去年同期的15宗，而指標甲廈之一的遠東金融中心，更逾1年未有交易。期內中環區更只有2宗成交，較去年同期13宗大瀉近85%，區內皇后大道中九號及環球大廈，已有25個月及28個月未錄任何買賣，情況為歷年罕見。

若以按月統計，工商舖整體物業買賣也出現跌幅，中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，10月份市場錄約406宗同類成交，對比9月回落約7%，但由於期內大額成交較多，總成交金額按月錄約47%增幅，涉額約72.42億元。至於上月同類物業租賃也有跌幅，期間錄約1,613宗租務成交，按月跌約14%，總租金亦減少約26%至約8,762萬元。