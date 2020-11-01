【美大選來了】美元貶值居多　黃金及比特幣可取

全球聚焦本周美國總統大選，外匯投資者除了要注意總統候選人外，還要關心國會由民主黨抑或共和黨控制，特別是民主黨會否重奪參議院控制權，因各情景均會為未來一年美元匯價帶來截然不同的走勢，繼而牽動各種外幣及金價表現。

星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享認為，若總統特朗普連任但民主黨成功控制參眾兩院，將加大美國推出財政紓困方案的難度，令市場流入美元的避險需求上升。在這情況下，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數未來12個月有機會升至98水平(上周五處94水平)，非美元貨幣會下跌，特別是人民幣會相對受壓，料兌每美元重返6.8至6.85區間，因人民幣近期轉強已預先反映拜登當選後，中美貿易關係會改善。

王氏續分析，若拜登當選將利淡美元、利好外幣。倘配合民主黨成功控制參眾兩院，預期可推出接近民主黨建議的近2.4萬億美元紓困方案，有助推升美股，惟美匯指數未來12個月有機會跌5%，外幣特別是澳元等商品貨幣升幅會較大，澳元兌美元將重上76美仙。

德銀策略員George Saravelos同意，民主黨大勝對美元不利，因更大規模的刺激方案將加劇財赤問題，而民主黨一旦上台，預期會加強國際間合作，遠離關稅戰，也對美元十分負面。此外，疫苗研發取得進展亦會帶動全球經濟增長預期，削弱美元吸引力。該行9月底估計，歐元年底將升破1.2美元，並認為日圓處於105兌每美元依然便宜。

然而，拜登主張向企業及高收入人士加稅，會限制美股升幅，故若拜登當選，但參議院仍由共和黨控制，這樣不僅較難通過加稅政策，兩黨亦會在紓困方案的規模上中間落墨，對風險資產最為有利，同時美元避險需要大減，美匯指數未來一年跌幅或超過5%，回到86至88水平。

亦有不少市場人士認為，無論最終是誰勝出美國大選，美元貶值是大勢所趨。全球最大資產管理公司貝萊德表示，美國史無前例的財政和貨幣政策都會令美元持續弱勢，並透露正沽空美元。恒生銀行首席市場策略員溫灼培亦稱，美元長期偏淡方向不變，原因是美元的主導地位正受歐元和人民幣挑戰。即使大選出現特朗普拒認輸的情景，美元也只會短線轉強，平復後再度轉弱；若混亂時間拖得愈久，更會加速資金離開美國，美元地位更受動搖。溫氏補充，由於美元地位有不穩迹象，在一隻可取締美元主導地位的貨幣出現前，投資者會先買入黃金，故看好金價重上每安士2,000美元。

加密資產管理公司Arca投資總監Jeff Dorman更稱，不論誰贏出美國大選，虛擬貨幣比特幣也會大幅升值，若拜登勝出，對比特幣及黃金更有利，因民主黨會將政府開支增至前所未有的水平。