【專家之言】美前財長駁斥國力走下坡　認同拜登財策

大選在即，美國金融界殿堂級人物、克林頓政府時擔任財長的魯賓日前出席論壇時為當前政經局勢把脈，身為民主黨人的他表示，黨友拜登施政綱領中的經濟主張，差不多就是美國需要的，又駁斥坊間近期興起美國國力正走下坡之論調。

談及美國仍被疫情弄得焦頭爛額，魯賓直言，與不少醫療專業人士討論過後得出的結論是前路崎嶇，事關歐美確診人數還在上升，疫苗卻不知何時面世。就算面世，距離廣泛分發和接種也恐要等到明年中期至中後期，況且有效率亦可能僅60至70%，之後還要等一年以上，疫情對經濟的影響才會逐漸消減。

對於有指華府無力防控疫情下就大舉發債救市，寅吃卯糧，魯賓認為，現在美國需要再來一輪刺激措施，就算拜登入主白宮，也可能要等到正式上任後始才能完成。1990年代擔任財長時曾令聯邦政府扭轉財政赤字的他，認同從事長期公共投資、財源應該來自累進式稅收（即愈有錢交愈多稅）等的拜登經濟觀點，又呼籲華府注意怎樣降低債務佔國內生產總值（GDP）的比例。以累進稅來資助公共投資，可望阻止貧富差距不均的問題惡化。

對於有聲音指美國江河日下，他不以為然，理據是美國有法治、根深蒂固的市場經濟、豐富的自然資源和完善的大學系統，社會和文化充滿活力。就算美元短期波動，長遠還是看美國經濟基本面，而美國可望憑藉上述條件維持強大的經濟體系，迎來強勁復甦，疫後各方面回復正常。

魯賓又相信，若拜登勝選，美國很多方面的政策都會有大轉變，例如氣候變化將是其政府一個非常重要的優先處理事項，指拜登提出了應對該問題的完整議程，與目前所見的狀況有180度轉變。

就中美關係急轉直下，他坦言前景複雜且不明朗，但唯一「絕對肯定」的是，兩國能否發展出有具建設性的關係，必然會對21世紀產生重大影響。不論雙方今年是重修舊好還是繼續對抗，於應對氣候變化、處理核武等許多問題有共同利益，因此期望美國的領導人能在承認雙方就一些問題存在分歧的同時，認識到搞好兩國關係符合各自利益。