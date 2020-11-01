周四放榜！阿里料季績388億人幣　市場關注點係...

市場又估計，阿里上季收入按年增長30.73%至1,555.97億元新高。大和、野村及招銀國際的預測大同小異，期內雲計算收入按年增逾50%至逾140億元，主打的核心商業收入按年增長近30%至約1,300億元。據報阿里由即將出爐業績開始，將中國核心商業中的佣金和客戶管理收入合併呈列，大和預測，阿里上季佣金收入按年增約16%，主要是內地網上零售額增長慢過預期，但客戶管理收入仍會按年增長約20%，主要是新推出的相關服務持續變現。

野村估算，阿里中國核心商業業務之EBITA(除息、稅及攤銷前盈利)毛利率將於本財年及下一財年各跌約2個百分點，主要是該公司持續投資低線城市。不過，集團整體EBITA毛利率仍會穩健，理由是外賣、菜鳥物流及雲計算之盈利能力皆會改善；雲計算EBITA預料於截至明年3月底的下個財季終於轉正。

至於美團，大和相信，由於該公司不諳經營超市，其零售業務重心會逐漸轉移至送貨上門服務「美團買菜」和社區團購「美團優選」，以發揮其外賣用戶的潛力及於低線城市的優勢、同時提高跑腿大軍之生產力。