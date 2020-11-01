周四放榜！阿里料季績388億人幣 市場關注點係...
2020年11月01日 22:34
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（Getty Images圖片）
阿里巴巴(09988)將於螞蟻集團(06688)掛牌的同一天、即本周四(5日)公布截至今年9月底止季度(今年7至9月)業績。市場估計，期內阿里非公認會計準則（non-GAAP）純利按年增長18.76%至388.95億元人民幣(下同)。不過，券商指出，阿里結合實體店的「新零售」戰略或陷於苦戰，中國核心商業的盈利能力會有所下滑。
市場又估計，阿里上季收入按年增長30.73%至1,555.97億元新高。大和、野村及招銀國際的預測大同小異，期內雲計算收入按年增逾50%至逾140億元，主打的核心商業收入按年增長近30%至約1,300億元。據報阿里由即將出爐業績開始，將中國核心商業中的佣金和客戶管理收入合併呈列，大和預測，阿里上季佣金收入按年增約16%，主要是內地網上零售額增長慢過預期，但客戶管理收入仍會按年增長約20%，主要是新推出的相關服務持續變現。
內地大型科企常說網購及本地生活服務的滲透率仍低，相關業務大有可為，阿里、拼多多、京東集團(09618)及美團(03690)均積極布局。大和認為，新冠肺炎疫情刺激民眾改於網上購買生鮮食品和日用品，預期零售未來1至2年會逐漸加快從門市轉移至網上，而上述4企均有流量和供貨鏈的優勢。
阿里早前斥約280億港元增持高鑫零售(06808)並取得控股權，該行認為這宗交易的前景值得看好，不但能夠擴大客戶基礎，更可以將其大賣場用作速遞服務的貨倉，縮短運輸及能獲得更多數據去改良推送商品的技術。
不過，大和亦指，阿里「新零售」戰略的超市部分依然未必能鬥贏京東陣營，尤其是京東到家這個夥拍永輝超市(601933.SH)和沃爾瑪等營運的1小時送貨上門服務，因為高鑫大賣場加上阿里自營的盒馬鮮生超市，門店網絡還不夠永輝多，況且京東是自己做零售商起家，其經營超市的能力更有保證，京東到家亦有貨源上的優勢。阿里旗下超市日後要倚靠自家品牌和進口貨取勝。
野村估算，阿里中國核心商業業務之EBITA(除息、稅及攤銷前盈利)毛利率將於本財年及下一財年各跌約2個百分點，主要是該公司持續投資低線城市。不過，集團整體EBITA毛利率仍會穩健，理由是外賣、菜鳥物流及雲計算之盈利能力皆會改善；雲計算EBITA預料於截至明年3月底的下個財季終於轉正。
至於美團，大和相信，由於該公司不諳經營超市，其零售業務重心會逐漸轉移至送貨上門服務「美團買菜」和社區團購「美團優選」，以發揮其外賣用戶的潛力及於低線城市的優勢、同時提高跑腿大軍之生產力。