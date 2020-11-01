利比亞增產速度驚人　油價勢大升

歐美疫情惡化恐打擊需求，加上來自利比亞的原油供應增加，紐約期油上周五(10月30日)收市跌1.05%，至每桶33.79美元，全周累挫10.19%；布蘭特期油全周累挫10.32%，齊是6個月以來最傷。

在油田重開下，利比亞國營石油公司表示，當地每日原油產油由9月初不足10萬桶升至80萬桶，下月料增至100萬桶，並期望明年初升至130萬桶，明年底前進一步增至160萬桶。利比亞供應增加，勢為希望推高油價的石油輸出國組織和盟國(OPEC+)帶來煩惱。

與此同時，隨着包括英、法、德推出新一輪封鎖措施，市場亦重新評估需求前景。全球最大原油交易商之一的Trafigura經濟師拉希姆表示，疫症爆發前，歐洲包括俄羅斯每日原油需求約2,000萬桶，或佔全球需求約20%，到4月份跌至低見每日1,400萬桶，10月才回復到1,800萬至1,900萬桶，如今市場可能需要預期11月原油需求或重新回落到每日1,700萬至1,800萬桶。

不過，相比上次，新一輪封鎖措施的力度較輕，故相信油價重演今年較早前動盪情況機會不大，而且很多學校已重開，交通需求料支持燃油需求，人們在家工作則支持冬季取暖油和煤油的需求。

事實上，世界復甦路並不平坦，有「全球經濟晴雨表」之稱的南韓10月出口按年跌3.6%，跌幅大過市場預期的3.5%，期內對中國出口跌5.7%，對美國出口升3.3%，半導體出口則飆10%。