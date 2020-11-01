國金前瞻：標指創歷來大選前最差一周　參議院改選結果成隱憂

美國大選本周二舉行，全球市場屏息以待之際，美股標指上周累挫5.64%，是3月中以來最大單周跌幅，亦是歷來大選前一周表現最差，根據往績是預示總統特朗普敗選。再者，一般相信若總統選舉出現清晰贏家，而輸家亦迅速移交權力的話，將有利股市上升，惟今次市場憂慮參議院改選，可能會較遲才能確定哪個黨派取得控制權，成股市一大隱憂。

BMO美息策略主管Ian Lyngen表示，若選舉未能出現清晰贏家，將對高風險資產構成負面影響。如果只是參議院改選暫時未有結論，相信市場不會有太大反應，但若哪個黨派控制參院的問題數日、甚或數周內未解決，將對贏出總統選舉的人推行其政策的能力構成疑問。

參議院改選結果重要，是因為這是政府財政刺激方案的關鍵。若民主黨總統候選人拜登勝出，但民主黨未能重新控制參院，拜登可能需要讓步，同意一份規模較小的刺激方案，並可能無法推動加稅；若特朗普成功連任，但參眾兩院的控制權均落入民主黨之手，特朗普在許多議題上可能面對阻撓，但有機會同意較大規模的刺激方案。

由於提早投票及大量郵寄選票令結果出爐時間變得不明朗，有分析認為是上周美股大跌的主因，惟瑞信美股策略員戈盧布稱，真正導致股市上周疲弱的原因是疫情擴散，又認為不論特朗普或拜登當選，都會推動財政刺激方案，雖然拜登的經濟政策不及特朗普清晰，但料不會即時尋求加稅。

在科技股受壓下，道指、標指和納指上周五收市分別跌157點、40點和274點，道指和納指全周分別挫6.47%和5.51%。其中，社交網站Twitter上周五重挫21%，為2014年以來最大單日跌幅；蘋果公司(Apple Inc.)亦低收5.6%，市值單日蒸發逾1,200億美元，股價自9月頂峰以來累跌19%。

此外，美國將於周五公布10月就業數據，料非農業職位增長放慢至60萬個，失業率則降至7.7%。