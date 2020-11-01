金沙中國母企擬賣產 買家勢稀缺

對於金沙集團擬賣產，美國銀行發表報告指，能出資60億美元買物業的買家本來經已不多，再加上新股肺炎疫情下，融資市場不就，博彩業目前又錄虧損，該行對金沙集團能否順利出售資產看法審慎。

券商Sanford C. Bernstein則估計，金沙集團會採取售後租回的方法繼續在美國營運，出售對象或為涉足博彩業的房地產投資信託基金(REITs)，而過往亦有多間美國賭企採取售後租回的策略。

該行指，金沙集團管理層對拉斯維加斯的復甦審慎，而當地營運對集團的估值和盈利都不算重大，佔股票市值少於10%。以2019年為例，該集團的拉斯維加斯物業EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)只得4.87億美元，低於其澳門和新加坡業務的32億和17億美元。

麥格理發表研究報告，指出拉斯維加斯的資產，只佔金沙集團EBITDA約10%，該批物業在歷史上只作為品牌策略，對澳門業務的協同效應有限。而在中美兩國角力之際，減少美國的業務，或政治上有助在澳門經營的金沙中國。

據了解，金沙集團是次出售的美國資產，包括金沙會展中心及兩間度假酒店The Venetian和The Palazzo，外電日前引述金沙集團發言人回應，表示出售事項仍處於非常初期的商談，未落實任何協議。