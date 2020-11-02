【專訪】渣打溫拓思：倘美制裁升級　港銀更難捱

中港制裁升級對銀行業的影響不容忽視，溫拓思認為，股東目前較關注的是，在長期低利率環境下，銀行如何面對當前挑戰，中港制裁升級或有此可能性，但現階段只是「虛構情景」。為避免捲入中美漩渦，他表示，渣打更願意放眼亞洲及非洲、中東區域之間的貿易，而美國及中國貿易項目，佔該集團的收入比例不高，只有數個百分點。

香港處於中美角力的風眼之中，加上英國早前亦公布有關英國國民(海外)護照(BNO)的擴權計劃。他則表示，該集團不少駐英國的員工反而回到香港工作，有信心香港仍有居住及工作上的地域優勢。他亦為渣打銀行的系統出現異常致歉，並表示已招攬來自新加坡以及中國內地的技術人員，以找出可能導致客戶服務中斷的源頭，指現時其系統恢復穩定性，以及客戶服務的每項指標已得到改善。

由於美國仍受貿易逆差影響，中國經濟則穩健復甦，不斷擴大貿易順差，加上中美互徵關稅等因素，成為該集團重組區域供應鏈的動力。他強調，亞洲地區將成為世界經濟重心之一，並會持續一段時間，在貿易流量及供應鏈重組下，預期印度、孟加拉及斯里蘭卡等地區，將有發展優勢，並表示集團將協助客戶將供應鏈從成本增加的中國市場，遷移到其他較低成本的市場。

因應新冠肺炎疫情的衝擊，英國銀行在英倫銀行審慎監管局(PRA)的壓力下，自3月以來一直暫停派息及終止股票回購計劃，他指，渣打集團的資本水平充足，資本率在目標範圍內，其資本實力及持續增強的盈利能力，將有利集團在適當時侯重新向股東分配回報，回饋股東的細節仍需與監管機構溝通。

對於美國選舉進入直路，他表示，現時難以預測新任總統將如何處理中美關係，惟他指，中國的業務前景光明，該地區財富管理業務收入增長強勁，隨着中國銀行業趨向數碼化，渣打銀行亦加大投資數碼化技術，隨着大灣區的技術資源日趨成熟，將有利跨境支付及貿易領域。