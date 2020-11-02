康宏環球料核數工作年底完成　屆時將召開股東會審議

公司原委聘羅兵咸永道為核數師對集團之綜合財務報表進行審計，然而，自羅兵咸永道獲委聘以來已經過去30個月，由於對前管理層不常規行為產生之若干項目會計處理存在分歧，財務報表仍未落實。延遲並不在董事會控制範圍之內，原因為董事會無法影響核數師履行其法定職責之方式。羅兵咸永道最終同意於2020年8月12日辭任，為委任新核數師鋪路。

於今年8月31日，董事會委任中匯安達會計師事務所為新任核數師。中匯在落實尚未完成經審核帳目方面已取得重大進展。截至2019年12月底止3個年度之審計工作已基本完成。根據現時審計進展，董事認為尚未完成經審核帳目將於今年年底完成。

公司預期，將於落實後立即刊發尚未完成經審核帳目連同上市規則規定之隨附資料。公司隨後將召開股東周年大會以將帳目提交予股東。第4項復牌條件將於公司刊發該等財務業績後達成。

公司申請復牌之關鍵5大條件包括：披露前管理層不常規行為之詳情，評估有關不常規行為對公司財務及營運狀況之影響；向聯交所證明公司已有足夠之內部監控系統，以履行上市規則項下之責任；向聯交所證明並無有關管理層誠信之合理監管憂慮；刊發所有尚未公布之財務業績及處理任何審計保留意見；知會市場所有重要資料，以供股東及投資者評估公司狀況。公司自2017年12月7日上午11時04分起暫停買賣，直至另行通知為止。

此外，康宏環球( 01019 )早前公布，訂於11月26日下午6時正假座香港灣仔莊士敦道68號互信大廈1樓舉行股東特別大會，藉以考慮並通過普通決議案，包括動議罷免陳志宏、吳榮輝、陳麗兒、葉怡福、冼健岷、陳士斌、潘鐵珊、傅鄺穎婷、白偉強、甄達華、馮雪心及王利民於公司之董事職務，由通過該決議案起立即生效。另動議委任馬時亨、石禮謙、郭曉群、Tam Lai Ling、Habibullah Abdul Rahman及Terence Shu-Yuen Cheng為公司之董事以填補上述決議產生之空缺，由通過該決議案起立即生效。

10月14日，康宏小股東向證監會遞交申訴信，質疑康宏有意透過除牌方式私有化公司，最終恐損害小股東利益。

根據聯交所股權披露及公司過往的年報，康宏現時最大股東為郭曉群，他於2017年入股，持股29.91%；第二大股東為2015年入股的台灣富邦金控董事長蔡明興，持股14.99%。第三大股東陳佩雄亦於2017年入股，持股7.26%。