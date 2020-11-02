康方生物：自主研發新藥AK112有潛力成為突破性療法

目前AK112已在澳洲及中國開展Ia期臨床研究，最初劑量遞增階段的臨床研究結果令人鼓舞。研究的結果顯示，至少經歷過一次腫瘤評估、並對PD-1抑制劑不敏感或接受過PD-1抑制劑治療的11例晚期實體瘤患者中，共有4例達到緩解(客觀緩解率(ORR)：36%)，共7例腫瘤縮小、且疾病穩定(疾病控制率(DCR)：64%)。表明PD-1/VEGF雙抗(AK112)有潛力成為突破性的療法，為PD-1抑制劑不敏感或接受過PD-1抑制劑治療的病人帶來新希望。

PD-1抑制劑與VEGF抑制劑的聯合療法已在多個瘤種(如腎細胞癌、非小細胞肺癌和肝細胞癌)中展現出顯著的療效。

AK112是基於公司獨特的TETRABODY技術設計，可阻斷PD-1與PD-L1和PD-L2的結合，並同時阻斷VEGF與VEGF受體的結合。由於VEGF和PD-1在腫瘤微環境中的共表達，與聯合療法相比，AK112作為單一藥物同時阻斷這兩個靶點，可能會更有效地阻斷這兩個通路從而增強抗腫瘤活性。