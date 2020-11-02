【股民熱話】特朗普若連任　目標劍指「大中華納斯達克」？

明天(3日)係美國總統大選日，亦係全球大日子，皆因誰主白宮，將對全球第一大經濟體的內外政策有重大啟示。當然，唔少說法話，無論拜登抑或特朗普勝出，美國的反華政策唔會有變，但筆者相信，拜登的對華政策一定不會比特朗普激進；亦即時說，若然特朗普成功連任，即使說未來四年中美關係繼續惡化的機會率甚高，所以兩者點都有啲分別。

老實講，呢一刻，筆者心裏仍覺得，特朗普不無勝算。除了其反華旗幟鮮明，其實呢位狂人在任期間，基本上都兌現到對選民的承諾，相信唔少美國人厭倦「投行界主政」，想改變美國國力走下坡的趨勢，都會傾向選擇特朗普多於與美國投行和中國關係密切的拜登。

好了，若然特朗普真的當選，呢位狂人領袖除咗會立即設法盡快推出國內刺激經濟方案以穩定內部形勢之下，對外首要出擊的目標係咩？好可能係「大中華納斯達克」--香港！

誠如上周五筆者所述，今年以來，大量中資科企來港上市，與上海科創板拍住做，好明顯，中國是要乘疫情衝擊歐美金融市場的機會，做大香港作為中國科企的境外上市中心，鞏固香港的國際金融中心地位，更欲使之成為大中華區的「納斯達克」，吸引全球氾濫的遊資投資中國資產和新經濟產業，抵銷中美貿易戰和科技戰的衝擊，更大的目標係挑戰美國納斯特克市場。

以特朗普的商人本色，怎會眼白白睇住敵人春風得意？所以，有心理準備，若他連任，定必向中國發動金融戰，以美元霸權打擊中、港金融發展，兼斷中國科企「財路」。反正，今年到了螞蟻集團登場，香港新股市場經已是大豐收，其他可以留力明年再努力，投資者「收爐」的意欲或會提早出現。一旦美國政局底定，全球金融市場氣氛確認逆轉，已累積可觀升幅的中資科技股，隨時可找來大調整的藉口，故奉勤各位要扣好安全帶，有利潤要見好要識收，炒股懂適時收割，有實際利潤落袋先最實際，不知進退大上大落財散人安樂，沒多大意義！

東網產經專欄作者 帥哥