【市前重點睇】道指期貨跌200點　油價急挫

●美匯指數高企94.1，離岸人民幣(CNH)報6.6969，港匯見7.7524，美元兌日圓處104.58，歐元跌至1.1641，英鎊低企1.2928。金價於1,877美元上落。布油及紐油分別曾插4.59及6.01%。道指期貨挫逾200點。

●聯儲局將大眾商業貸款項目最低貸款額下調至10萬美元。

●股民注意！美股進入冬令時間，開收市延遲1小時。

●美國10年期國債孳息率升5.08點子，報0.8737厘。

●港股ADR指數上周五收報24,277點，升169點或0.7%。

●11月恒生指數夜期上周五收報24,139點，跌18點，高水32點，成交22,789張。

●紐約12月期油上周五收報每桶35.79美元，跌0.38美元或1.05%，創5個月低位，10月份累跌下挫約12%。

●紐約12月期金上周五收報每安士1,879.9美元，升11.9美元或0.6%。總結全星期，紐約期金累跌約1.3%，連跌3周。

●【全球攬炒】南韓10月出口轉跌3.6%，進口降逾半成。

●中美科技戰：傳華為計劃上海設晶片廠，不會使用美國技術。

●中國經濟：10月份製造業PMI跌至51.4，小型企業市場需求不足。

●滙豐控股擬從巴黎退市，指考慮成本及交投量。

●【經濟蕭條】香港負資產宗數按季急飆56%。

●【頹勢持續】澳門賭收按年挫72.5%，連跌13個月。