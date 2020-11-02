中國經濟：10月財新製造業PMI升至53.6　創逾9年新高

隨着國內外經濟持續回暖，10月份財新中國製造業採購經理指數(PMI)錄得53.6，較9月回升0.6個百分點，為2011年2月以來最高值，顯示製造業景氣狀況改善明顯，亦較市場預期的52.8為佳。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，隨着國內疫情形勢趨穩，經濟修復依然是目前宏觀經濟的主線，經濟恢復還將持續數月是大概率事件。但與此同時，外部環境仍有諸多不確定因素，海外疫情的反覆對出口仍有抑制，就業的完全恢復也有賴於更強、更持久信心度的建立。後疫情時期貨幣和財政政策的常態化還需謹慎。

期內，隨着疫情影響逐步消退，製造業供需兩旺，新訂單指數繼續在擴張區間內大幅攀升，創2010年12月以來新高，調查樣本普遍反映市況繼續從年初的疫情中復甦。外需雖然連續3個月位於擴張區間，但擴張幅度顯著放緩，表明海外疫情反覆對外需產生較明顯抑制。有企業反映出口市場的疫情和感染率上升，抑制新出口訂單增長。

需求強勁帶動生產加速恢復，生產指數連續8個月處於擴張區間，並較9月小幅上升。

新訂單量增加對產能進一步構成壓力，企業的積壓業務量持續上升，工作積壓率與9月幾乎持平。但企業對增加用工仍然保持審慎，就業指數連續兩個月處於擴張區間，但仍僅略高於50，表明儘管市場恢復良好，但仍有為數眾多的企業出於控製成本的考慮暫時未增加員工人數。

為滿足生產營運需求的增長，製造商相應增加採購。10月製造業採購量指數和原材料庫存指數繼續保持擴張，分別錄得7年多以來的次高和10年多以來的最高。由於需求較為旺盛，當月產成品庫存略有下降，供應商供應時間也略有延長。

10月製造業企業購進價格和出廠價格繼續小幅增加，但前者增速放緩而後者有所提速，意味着企業利潤邊際改善，受訪企業普遍表示旺盛的需求提升提價意願。

企業信心指數大幅升至2014年9月以來最高，近1/3的企業家認為未來一年企業經營狀況會進一步改善，受訪者對疫情防控的效果和經濟恢復的持續充滿信心。

10月份財新中國製造業採購經理指數(PMI)的走勢與統計局製造業PMI並不一致。國家統計局公布的10月製造業PMI錄得51.4，較9月微降0.1個百分點。不過，市場一般理解為，財新的數據較側重反映中小型及民企景氣，而官方數據則偏重反映中大型企業景氣。