【專家點評】周樂樂：關注新能源及先進製造業

過去一周，A股主要指數走勢分化，科創50、中小板、創業板與深證上漲，滬深300、上證與上證50收跌。申万一級行業上，28個行業中，7漲21跌。一周最強的四大行業是汽車漲3.91%、電氣設備漲3.81%、醫藥生物漲2.79%、家用電器漲2.39%。

相較於大幅下跌的外圍市場，A股屬於強勢。筆者認為原因有兩個：有資金為螞蟻集團A+H上市順利護盤；歐美疫情加劇、法國與德國宣布再度封城政策、美國刺激計劃延遲等導致外圍股市下跌，而國內疫情可控，憂慮相對少。但這兩大因素只是使A股受外圍市場影響時間上有所延遲，補跌可能性較大。周四螞蟻集團融資打新截止，而港股與A股於周五下午出現大幅下跌，尤其是互聯網科技股、消費股與金融股等遭拋售下跌。市場走勢驗證以上兩個因素判斷。

從行業走勢來看，新能源汽車、新能源、醫料器械與醫藥製造、家用電器等走勢強勁，背後體現了在海外疫情加劇背景下，具有完備的中國製造業獲得市場溢價重估。數據上看，多數製造業優質公司三季度的業績向好。同時，先進製造業工具類的設備走勢值得關注，包括了機械人自動化產業鏈、激光設備產業鍊等，如：埃斯頓、匯川技術、大族激光等三季度業績亮眼。疫情影響倒逼大量製造業企業採購能提高效益與效率的的工具類設備來適應市場變化，且國內扶持先進製造業發展，從而刺激了先進工具類設備需求。另外，有海外媒體表示美國商務部表示將允許更多晶片公司向華為非5G業務的晶片。這意味華為重要智能手機與其他消費電子部門有機會復甦，對依賴華為產業鏈的行業與企業是重大利好，尤其是半導體行業。周五半導體行業已經出現放量上漲，預計部分優質企業能夠扭轉下跌趨勢，重點關注中芯國際。此外，值得關注是國內五中全會公報中，出現次數高頻關鍵詞是「安全」、「創新」、「開放」、「科技」、「高質量」、「國防」等。預計未來國內政府工作將大概率針對以上高頻關鍵詞來落實，這對行業投資有戰略指導意義。

綜合來看，外圍因疫情加劇而轉弱，且並沒看明顯好轉。儘管港股與A股相對強勢，但仍需要小心外資拋售帶來的市場波動。技術上，滬深兩地指數已失守20與60日線且趨勢向下，需謹慎。策略上，重點關注先進製造業相關企業，新能源汽車股、新能源股、先進製造業設備股等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂