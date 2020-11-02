【高盛推介】比亞迪吉汽明顯跑贏大市　留意貼價購證

高盛(亞洲)有限責任公司：有報道引述國網電動汽車服務有限公司副總經理闕詩豐表示，擬於周一(11月2日)公布新能源汽車產業發展規劃。

汽車股周一早段做好，當中上周五(10月30日)跌約1.6%的比亞迪，高開約0.4%後升幅擴大至逾5%。而上周五跌約0.9%的吉利汽車，亦高開約0.9%後升幅擴大至約1成，為現時升幅最大的藍籌股。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金傾向部署比亞迪認購證，過去5個交易日共錄得約2,700萬港元資金流入。而吉汽認購證於上周4個交易日，共錄得約100萬元資金流入。

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