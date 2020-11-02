【期權攻略】陳偉明：提防黑天鵝　投資者宜觀望

歐美疫情疫情惡化，英、德、法三國更加再度封城，而美國總統特朗普亦如筆者預期般親自承認在大選前不會有針對疫情的新一輪刺激經濟方案，上周美股急挫拖累港股於假期後連跌4日，至上周五(30日)港股逾1,500億元成交下跌近500點，收報24,107點。

原本强勢反彈的內地金融股紛紛掉頭回落，新經濟板塊亦在上周創新高後開始出現壓力，市場由原本的樂觀情緒開始轉趨謹慎，港股原先的頭肩底向上形態亦遭到破壞，恒指向上挑戰250天線大約25,400點的聲音亦開始減少。有幸早前筆者已提醒港股25,000關阻力較大，向上升穿24,800點後，假突破回落的機會較高，成功避過這一次短期震盪，並且略有微利。

本周焦點必定本周二(11月3日)的美國總統大選，正常來說如果一切順利大約在本港時間周三(4日)中午知道結果。問題是在美國嚴峻疫情下，今年出現大量郵遞選票而增加點票工序，有機導致大選結果延遲幾日甚至一星期才公布，增加市場的不確定因素，而最害怕的是大選結果出現爭議，而落選一方又不認數絕對會對美股甚至是環球股市出現震盪。到時所謂的美國刺激經濟方案真的不知何時才能落實，如果冬天疫情再趨嚴重，疫苗亦未能及時推出，真的要提防黑天鵝出現，在美股突如其來的急挫下拖累港股的表現。

在不明朗因素下，要明確估計港股走勢方向難度甚高，因此筆者近來策略轉趨保守，以保本為先，並在適當的時候利用期權策略增加獲利的機會。上周曾經建議同時Long兩邊11月價外1,200點恒指期權博港股11月爆邊，而引伸波幅亦於上星期開始急升，絕對有利於期權Long倉策略。

由於美國總統大選臨近，市場波動性有機會增加，期權Short倉收期權金盡量可免則免，而因為引伸波幅已經急升，現在才開倉用期權Long倉策略的值博率亦明顯減低。本周傾向觀望為主。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明