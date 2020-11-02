【瑞通推介】ATMX高位整固　資金趁機開好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：歐美疫情嚴峻，加上市場觀望美國總統大選，美股上周五(10月30日)向下。道指曾跌逾500點，尾市跌幅收窄，收報26,501點，跌157點或0.5%。全周計累挫6.5%。

恒指上周五收報24,107點，跌479點或1.9%，連跌4日累挫逾800點，盤中險守兩萬四關。周一(11月2日)早段反彈約200點，重返24,300點之上。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾1.5億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾8,100萬元，反映投資者預期港股急挫過後將反彈。上周五其牛證街貨重貨區為收回價23,000至23,099點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

外媒報道，吉利汽車母企旗下電動車品牌擬融資9億美元。吉汽周一早段為表現最好的恒指成分股，股價最多爆升超過1成，高見17.7元，創兩個月高位，技術上，一口氣升穿10、20及50天線，截至早上10時15分，吉汽的成交股數已經多過上周五其全日成交股數逾30%。上周五，吉汽好倉淨流出逾150萬元。

上周接力破位的ATMX，上周五跟隨大市尾市受壓。阿里巴巴收報293.2元，跌3.11%，失守300元關和10天線。集團將於周四(11月5日)公布季績，券商預期阿里非公認會計準則淨利潤按年增加5.8至28.7%不等，並關注內地線上消費復甦情況，以及現正進行的雙11促銷活動表現。阿里周一早段曾回升逾1%，一度重上298.4元。分別有逾7,000萬元和逾830萬元在上周五淨流入其好倉和淡倉。

騰訊控股上周五升抵610元後掉頭，收報591元，跌2.3%，3連升告終，但仍守穩各平均線。周一早段回穩，於590元以上爭持。騰訊將於下周四(11月12日)公布季績，股份近期獲北水顯著買入，上周五再錄逾14億元北水淨買入。輪證資金流方面，當日有近2,700萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近2,500萬元淨流出。

美團點評上周五曾創300.4元歷史新高，其後隨市整固，倒跌3.0%收市，報288.2元。股份周一早段最多升近3%，高見296.8元，其後於291元之上徘徊。上周五錄逾7億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，分別有逾1,500萬元和近700萬元淨流出其好倉和淡倉。

小米集團公布在「雙11」活動啟動首日，首20分鐘銷售額已突破10億元人民幣。另市場研究機構調查顯示，小米上季全球智能手機出貨量按年升逾4成，躍升至全球第3。此外，小米管理層指，今年上半年香港區整體收入按年升逾29%，當中手機出貨量升約12%，非手機的銷售收入按年增長42.6%。小米上周五曾飆近6%，高見23.1元，收市升幅收窄至0.9%，企22元，連升3個交易日。周一早段先高後低，早段曾升2%，高見22.5元，惟其後最多由高位回落逾4%，低見21.45元。上周五有逾220萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近10萬元淨流入。

五中全會提出要把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，帶動半導體板塊做好。中芯國際上周五曾飆8%，升至23.75元的1個月高位，最終收升3.4%於22.75元，連升4個交易日，累漲逾11%。10月更累漲逾25%成為表現最佳恒生科技指數成分股。該股周一早段曾升3%，重返23.45元，其後由此高位最多跌5%。約560萬元於上周五淨流出其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流入。

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