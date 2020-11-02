美國大選招百億賭本押注　臨場前重飛揀呢位候選人…

美國總統大選將於周二(3日)舉行，吸引全球目光。全球賭客為之瘋狂，據英國博彩業者估算，全球押注美國大選的賭金總額已經超過約13億美元(折合約101億港元)，不僅超越所有運動賽事、各種政治活動，連脫歐的賭注都只能靠邊站，更有望成為史上最大的賭盤。據報賭盤本來多看好拜登當選，惟在大選前最後一周，押注特朗普連任的下注暴增，或對選情有所啟示！

據內媒引述英國GVC控股主管Matthew Shaddick表示，估計全球押注下一任美國總統人選的賭注金額已經超過13億美元。如同2016年一役相似，特朗普再度淪為不被看好的一方；可在選前最後一周，預測特朗普連任的押注數量卻暴增。Shaddick強調，本周70%下注都押在特朗普連任身上。雖然民調認為拜登大約有65%勝算，而特朗普只有10%機會翻轉全局，但博彩市場整體而言更加支持特朗普，認為其連任機率已升至35至45%。

此外，外媒引述英國線上博彩平台必發發言人Darren Hughes表示，截至10月28日上午，在該平台上的下注金額已高達2.84億美元，押注的金額打破以往的紀錄，下注金額已超過4年前美國大選的賭注(約2.58億美元)。

據講，在總統大選結束前，賭客均可繼續下注。若計票過程持續數天甚至數周，賭盤也將繼續開放。目前參考賠率是，假設下注10英鎊(約13美元)，投注特朗普勝選可獲利18.8英鎊(約24美元)；但投注拜登勝選僅獲利5.26英鎊(約6.8美元)。