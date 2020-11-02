金管局：續支持香港金融科技發展　將推商業數據交流

香港金融管理局總裁余偉文稱，科技不會取代傳統銀行，反而將令傳統銀行更為完善。金管局自2017年推出多項措施推動金融科技，香港正進入「智慧銀行」(Smart Banking)的新時代，金管局將採取以數據為中心的策略繼續支持香港金融科技的發展。

他指，目前香港已有8家虛擬銀行，是亞洲最多虛銀的地區之一。虛銀除了為用戶提供更多選擇，傳統銀行亦因應競爭而減低用戶收費，並改善其數碼平台服務。他又指，明白數據對銀行業發展十分重要，而數據可帶來更好的服務及信任，金管局將採取以數據為中心的策略繼續支持香港金融科技的發展。

余公布金管局將推出商業數據交流(Commercial Data Interchange, CDI)，在客戶許可的情況下，透過其平台讓銀行獲取所需數據，以提供更好的銀行服務。他表示，CDI目標是助中小企透過分享數據，以改善所獲得的金融服務，強調局方十分重視私隱及用戶意願，將設用戶保障機制。

余續稱，金管局正與泰國央行共同研究以區塊鏈為基礎的數字貨幣網絡，期望增加跨境支付的效率，下一步將研究不同的應用場景。