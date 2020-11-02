【高盛推介】內銀股反彈　輪證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：內銀股周一(11月2日)早段跟隨大市做好，當中上周五跌約2.5%的建設銀行，周一早段高開約0.7%後升幅擴大至約3.7%。建行上周五公布業績，截至今年9月止首3季，經營收入達5,359.54億元人民幣，按年升4.8%；純利達2,058.32億元人民幣，倒退8.7%。

而上周五(10月30日)跌約2.9%的工商銀行，周一早段高開約0.5%後升幅擴大至約3%。工行亦於上周五公布業績，今年第3季純利達798.85億元人民幣，按年跌4.7%；營業收入達1,979.01億元人民幣，按年升3.9%。

觀察個股輪證資金流向，可見上周資金追捧建行認購證，4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,300萬元。而認沽證於上周四(10月29日)及上周五亦錄得小量資金流入。工行方面，亦見上周資金傾向部署認購證，4個交易日皆錄得資金流入，合共約620萬元。

投資者如計劃部署牛證，可留意屬貼牛的工行牛證(511820，收回價4.2元，行使價4.1元，換股比率10，槓桿比率9.8倍。

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