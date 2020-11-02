三星會長巨額遺產惹關注　李在鎔勢成新一代南韓首富

南韓首富、三星集團會長李健熙上周逝世，終年78歲。市場關注他所留下的巨額遺產，分析指出，不論有否繳納繼承稅，李健熙的長子李在鎔勢成新一代南韓首富。

根據南韓金融信息調查公司FnGuide數據，截至10月29日，李氏的股權遺產相當於17.74萬億韓圜，於股票排行榜中排名第1，其長子、三星電子副會長李在鎔則排名第2；李健熙曾任三星美術館Leeum館長的妻子洪羅喜排名第5；至於李健熙大女兒李富真及二女兒李敘顯則並列第14。

韓媒報道，三星家族若按照南韓遺產繼承比例接受繼承，即配偶1.5：子女1的方式，洪羅喜將能繼承5.91萬億韓圜，而李在鎔、李富真及李敘顯3兄妹將分別能繼承3.94萬億韓圜。而在繼承李健熙遺產後，李在鎔將以約11.27萬億韓圜的股權，成為該國股票首富，其母親洪羅喜則將排名第2，李富真和李敘顯的排名亦將從並列第14躍升至第3。

假設三星一家拋售李健熙部分股權以繳納高額的繼承稅，雖然繼承的總遺產將因此有所減少，但李在鎔和洪羅喜仍在南韓股票富豪榜分別排名第1和第2，而李富真和李敘顯將並列第5。