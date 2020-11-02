IATA：2021年航空業難達收支平衡　或須再裁員減薪…

國際航空運輸協會(IATA)近日發表題為「2021年航空業能達現金收支平衡嗎？」的研究文章，指出近期航空業目標是實現現金收支平衡，可儘管航企都在積極減少日常現金消耗，並取得進展，但要實現此目標誠非易事！

該會指出，新一波疫情抑制旅行需求，且航空公司有很大一部分是不可避免的成本，這限制了進一步調整成本的空間。該會假設了將單位人工成本降低至歷史最低水平的情景進行分析，探討了在這種情景下2021年行業實現現金收支平衡的可能性(見附圖)。

分析發現，在收入方面，預計旅行需求將從2020年的低點逐漸恢復，但即使使用了疫苗，該會對旅業復甦的程度保持謹慎，並且預期行業收益率會維持低企，尤其付費商務旅行維持低迷，結果將令每單位收入持續受壓，料從2020年的7.4美仙降至2021年的6.98美仙。

在以上假設下，要實現收支平衡，航空企業將需在2021年將每單位成本再降30%，即從2020年的10.46美仙降至2021年的6.98美仙。要實現這個目標，有3個假設，包括1)燃料成本將緩慢上升，並將導致單位成本的小幅增長；2)每單位勞動力成本將降至過去五年的最低水平，即比2020年第二季度降低52%；3)對於其他成本項目，例如維修，基礎設施等，價格屬恒常項目，即使產能有改善，能帶動每單位成本下降的幅度有限。

在這些假設下，每單位成本與每單位收入預測尚有12%的差距。事實上，要使每單位勞動成本下降52%並非易事，可能需要再裁員和減薪，更何況機場和空中導航服務供應商(ANSP)費用等成本存在上行風險，故結論是假設行業能在2021年實現現金收支平衡並不合理。