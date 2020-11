香港會計師公會：對呂天能作出監管行動

香港會計師公會公布,就執業會計師呂天能(會員編號:F04276)沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用公會頒布的專業準則,對他作出監管行動。

呂曾按照香港法例第159A章《會計師報告規則》為一間律師事務所發出一份會計師報告。他在進行該報告項目時,沒有遵從該規則及公會的Practice Note第840號(修訂本)的「Reporting on Solicitors’ Accounts under the Solicitors’ Accounts Rules and the Accountant’s Report Rules」。呂沒有充分查究若干長期結欠的客戶帳戶結餘及客戶未兑現的支票的因由。

他亦沒有解決進行客戶確認結餘程序時發現的不一致之處。最後,他沒有就支持會計師報告內的會計師陳述所進行的多項程序編備紀錄。

公會認為,呂執行上述報告項目時沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用Code of Ethics for Professional Accountants內A章 第110.1 A1(c)及R113.1條有關「Professional Competence and Due Care」的基本原則。

基於上文所述及為省卻進一步程序,公會理事會決定以下列的方案解決該宗投訴,包括呂承認該個案中的事實及違反了專業準則;呂被譴責;及呂須繳交行政罰款2.5萬及公會費用1.5萬元。