財庫局：推出涉及財政誘因和監管優化的金融科技新措施

財經事務及庫務局局長許正宇以「金融科技『拍住上』」為題，在他的網上專欄「財庫論」撰文。當中提及為推動香港金融科技發展，針對行業痛點與需求，財庫局推出涉及財政誘因和監管優化的兩項全新政策措施，包括「拍住上」金融科技概念驗證測試(Proof-of-Concept)資助計劃，以及監管虛擬資產服務提供者(Virtual Asset Service Providers)的發牌制度。

有關「拍住上」金融科技概念驗證測試計劃，財庫局將提供財政誘因，從應用入手鼓勵傳統金融機構夥拍初創企業進行概念驗證測試。這將是政府首次為金融科技概念驗證測試推出的專門資助計劃，當局將委託數碼港負責計劃的執行工作。

為了更切合業界的實際需要，財庫局及數碼港在敲定計劃細節前會與不同持份者討論，務求在設計上更方便用家申請及採用。

至於監管虛擬資產服務提供者的發牌制度方面，將由監管入手，訂立發牌制度監管虛擬資產服務提供商。近年來全球各地以至香港，虛擬資產的交易及投資活動愈見活躍，當中包括大家經常聽到的比特幣(Bitcoin)。很多虛擬資產以區塊鏈(Blockchain)為核心技術，有去中心化及匿名交易的特性。這些特性被部分投資者視為虛擬資產的優點，但同時亦為金融監管帶來新挑戰，特別是與詐騙、洗黑錢、市場操縱、恐怖分子資金籌集、系統保安等相關的風險。

為了符合國際組織有關虛擬資產在全球打擊洗錢國際標準上的監管建議，香港必須採取行動。其中，最直截了當的方法可能是完全禁止虛擬資產在香港交易及向香港公眾銷售，以杜絕所有不法行為發生。但是，這將抹煞了虛擬資產作為新興及另類投資產品在香港的發展空間，亦不符合政府在當好「監管者」的同時，要作為「促成者」及「推廣者」的施政方針。因此，政府會在稍後就發牌制度的建議進行公眾諮詢。與去年底證監會在監管沙盒(Regulatory sandbox)實施自願性參與(opt-in)的監管試驗計劃不同，是次建議的發牌制度屬強制性，會全面監管證券型及非證券型代幣(Virtual assets with or without securities features)的交易服務。

簡單而言，當局將要求所有虛擬資產交易平台在「陽光」下運作，它們需取得證監會發出的牌照，並執行《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下的相關措施以及其他保障投資者和防止市場操控的要求。這將為虛擬資產市場的發展取得監管與發展之間的平衡，既為投資者提供更佳保障，又同時促進行業發展，有助吸引高質素的虛擬資產交易商落戶香港。

許提及，財庫局已就以上兩項全新政策措施構思了一段時間，原本由行政長官在《施政報告》中公布。