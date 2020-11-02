【各界促撤辣】商舖及住宅現大幅蝕讓潮　冀港府盡快出招免攬炒

新冠肺炎持續肆虐，加上社會氣氛不穩，香港二手住宅，以至商舖市場，都湧現蝕讓走貨情況，不少個案帳面蝕幅以千萬港元計，更要再付辣招稅離場。市場人士指出，現時樓市走勢轉差，政府撤辣稅可以幫助樓市回復平穩。

近月住宅蝕讓買賣個案，由豪宅到中小型單位都有，不論市區抑或是新界區都不能幸免。其中較大宗住宅買賣損手個案，為香港仔深灣9號1個單號花園洋房特色單位，據土地註冊處資料，該單位約以1億元登記售出，約4年間帳面貶值達3,800萬元或約27.5%，料為近月「最傷」成交。若以物業面積3,408方呎計，成交呎價29,343元。

據了解，上址在市場以2.15億元放售，以登記成交價計，劈價達約1.15億元或約53%。由於原業主登記名字以漢語拼音，料屬內地人，購入單位時有機會要支付需付樓價15%的買家印花稅，實際損失金額相信更為驚人。

另一宗市區同類成交為金鐘一個豪宅單位。據土地註冊處資料，區內星域軒1座高層B室複式戶以4,438萬元易手，單位於2017年11月以5,558萬元購入，持貨不足3年，除了須支付約443.8萬元的額外印花稅外，帳面亦要蝕讓約1,120萬元。

就連近年入伙新盤都要「出血」。紅磡環海‧東岸早前連錄2宗帳蝕個案。消息稱，項目1C座連天台單位以498萬元轉手，呎價21,652元，較約5年前購入價帳面貶值近19萬元。而同項目1A座高層戶售678萬元，5年亦損手約10萬元。

近期二手樓接連錄得蝕讓沽樓個案。資深投資者伍冠流認為，現時二手住宅交投確實有點淡靜，政府若願意撤減樓市辣招會對市場好一點。

他指出，如果擔憂撤辣會再度牽起炒風，可以考慮將印花稅的税率減半，同時可放寬至購買第2個單位，即購入第3伙時才按現時税率徵收印花稅，這樣就不致引起炒風。

他預計，明年市況大致平穩，不會有太大波動，雖然市場消費力弱，但住宅物業需求依然強烈，自己亦較看好住宅物業，若有較大折讓就會投資。

肺炎疫情重創本港零售市場，核心購物區街舖罕現大幅蝕售情況。尖沙咀栢麗購物大道D段地下2個單號舖連1樓單號舖，面積共近3,500方呎，市傳以約2.1億元易手，原業主於2012年以約4.4億元買入，物業8年間貶值達2.3億元或約52%。

另一宗舖位成交損手金額較大個案，為北角英皇道上潤中心地舖，該單位面積約1,200方呎，已經交吉，原業主於2012年11月以6,500萬元購入，早前僅以約4,800萬元賣出，帳面虧蝕達1,700萬元。

美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，經濟環境欠佳，工商舖物業交投偏低，過去幾年有不少投資舖位的投資者，持貨力並沒有老牌商家般強勁，面對逆市要大手劈價，並要以低市價出貨才有承接，造成蝕讓個案湧現局面。

他續稱，現時市場已沒有炒風，建議政府撤銷針對非住宅物業的雙倍印花稅，並應進一步將工商舖物業按揭成數放寬至7成或以上。對於明年市況展望，相信要取決於疫情發展，若然疫情平息，估計市況可即時回升。