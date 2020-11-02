專家分析：「藍色浪潮」出現將利好新興市場　原因係...

英國《金融時報》報道，金融市場盛行的看法是，相比特朗普成功連任，拜登勝出美國總統對大部分發展中國家來說，好處更多。

投資銀行Renaissance Capital的首席經濟學家Charles Robertson表示，環球股市及債市還未完全反映拜登一旦勝選的發展，主要因為4年前民調失準、特朗普爆冷當選，導致市場現在都不信任民調，不敢大膽押注。

BlueBay資產管理公司分析師Timothy Ash亦指出，如果特朗普連任失敗，新興市場的表現將會更好，因為他採取保護主義立場，不利全球貿易增長。他續稱，新興市場代表了全球增長，拜登勝選意味全球經濟及貿易增長會更蓬勃。

根據Federated Hermes公司新興市場主管Gary Greenberg表示，若特朗普連任失敗，加上民主黨同時搶得參、眾兩院控制權的「藍色浪潮」出現，將導致美國通過較大規模的經濟刺激方案，金額遠高於特朗普政府同意的水平。他指出，「藍色浪潮」來臨後，將會看到全球開始建立信心。美國政策將會較容易預測及較具理性。

然而，拜登當選將會導致美元進一步弱勢，投資者習慣性在此時將資金轉入新興市場。而美元轉弱也會利好美國的經濟，有利於新興市場，特別是基本金屬出口國，例如秘魯、南非和印尼，以及周期性強勁的經濟體，例如智利、南韓及墨西哥。但對俄羅斯及土耳其的助益可能不大。

Robertson亦同意拜登當選將引發美元弱勢，將允許發展中地區的央行將利率維持在低水平，協助帶動經濟增長。與此同時，較可預測的貿易政策能讓跨國公司有更強勁的信心在新興市場投資。