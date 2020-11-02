華爾街最優秀分析員：年底美股標普500將高見3500點…

在美國大選臨近，以及歐美新冠肺炎疫情反彈下，美股上周出現自今年3月份以來最大跌幅。惟外媒報道，被譽為華爾街最優秀的經濟預測師、投資諮詢機構亞德尼研究公司總裁Edward Yardeni預計，美股拋售的動能將會耗盡，並有望在選舉後回升，預期標普500指數將在年底升至3,500點。

Yardeni指出，自9月初科技股帶動股市攀升以來，標普500指數和納斯達克指數如今已分別下跌了9%和9.5%。不過，儘管市場仍持續對疫情感到擔憂，Yardeni認為大選結果將有助於消除其中一個不確定性因素。

他預期，在美國總統大選獲得結果後，當局將推出寬鬆貨幣政策，加上對新冠肺炎疫苗的樂觀態度以及經濟的復甦，將成為主要積極的推動力。標準普爾500指數有望在年底高見3,500點，較9月初的歷史最高水平低2.5%，至明年中將達到3,800點，即現水平有約16%上升空間，並延續2009年以來的牛市。

他指出，美國經濟復甦應該足夠強勁，能支持2021年的反彈，且並不認為會出現雙底衰退或「W型」的情況。

此前，投行瑞銀表示，由於即將舉行的美國總統大選、日益緊張的美中局勢、歐洲疫情升溫等，都將在短期內使得股市出現波動。惟長遠而言，有3大原因將使美股能持續上漲，其中包括，美國兩黨最終仍會達成刺激經濟措施、美國聯儲局的貨幣政策將繼續支持經濟復甦，以及疫苖研發帶來新的突破，故建議投資者布局投資組合以捕捉下一升浪機會。