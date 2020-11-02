美國大選：國際貿易陷大變局　美企高管嚴陣以待

外媒報道，一眾美國企業高管正密切追蹤11月3日總統大選後的貿易政策會起甚麼變化，無論是特朗普連任抑或拜登當選，關稅相關的成本可能都會上升，特定產品也將面臨新的貿易限制。

報道指出，這次大選無論誰勝出，美中與美墨貿易緊張關係何去何從，貿易關稅路線怎麼決定，都是新總統面臨的課題。現任特朗普政府對四分之三銷美的中國產品加徵關稅。

民主黨總統候選人拜登承諾過，在他透過創造就業改善中產階級經濟之前，不會簽署新的貿易協議。這位前副總統亦表示，不排除動用關稅措施，包括對未達到氣候目標國家的產品施以進口配額。

根據專業諮詢機構普華永道(PwC)10月中旬對美國企業財務長進行的調查顯示，無論特朗普還是拜登在大選中勝出，這些高管將中美商業關係及新簽署的貿易協定，視為頭號政策風險，而若是特朗普連任，對企業來說風險會更高。

調查發現，萬一特朗普順利展開第二任期，42%受訪者預計公司可能會減少對中國的投資；如若拜登勝選，對中投資縮手的比例僅20%。如果換拜登當選，28%受訪者說不排除對中國加碼投資；若是特朗普當選，這方面的比例只有15%。

PwC美國貿易政策領袖Scott McCandless指出，近來的國際貿易緊張局勢，提高企業遷移海外據點的可能性，藉以降低政策相關的貿易風險。就如製造業者為規避美國關稅尋求分散供應鏈，移往越南或其他地方來取代中國；另早前特朗普對墨西哥進口的草莓及甜椒有意見，擬與墨西哥政府談判，報道引述專門從墨西哥等國進口酪梨的Chipotle Mexican Grill，其財務長Jack Hartung期盼美國不要設新的貿易限制，否則只會徒增經營不便和成本。