美國大選：中國正在為迎接沒有特朗普的世界作準備？

外電報道，美國財經媒體亞洲市場專欄作家、曾任《巴隆氏》周刊專欄作家及投資銀行家，擁有特許金融分析師(CFA)資格的任淑莉表示，短短不到一個月的時間裏，內地央行做出了兩件不尋常的事。

第一是將遠期售匯業務外匯風險準備金率下調到了零，這降低了沽空人民幣的成本，為人民幣下跌提供了空間；並在確定每日人民幣兌美元中間價時停止使用作為三要素之一的所謂逆周期因子。這兩個東西是分別於2015年和2017年設定的用以阻止人民幣大幅貶值的重要工具。

上季人民幣創出了10多年來的最佳表現，目前內地需要做的是防止人民幣升值過多，尤其是拜登入主白宮的可能性愈來愈大的情況下，更是如此。任認為，這位民主黨候選人無論對中國採取甚麼樣的態度，其政策肯定會比特朗普的政策更具可預測性。那對於人民幣將是好事。實際上，外匯交易員們已經走到了決策者的前面，伴隨藍色浪潮的日益高漲正在大量增持人民幣。

任又指出，過去兩年中，人民幣一直深受動盪地緣政治因素的左右，經常項目盈餘和利差等傳統決定匯率走勢的指標倒是退居二線了。如今既然特朗普看上去已經難免要出局，而中國經濟在歐美等地紛紛重陷封鎖之際仍在持續復甦，人民幣的前景自然是一片大好。

內地要想保持外資的穩定流入，遏制匯率過度波動便成了至關重要的事。受到誘人孳息率的吸引，海外投資者正在以前所未有的速度買入中國的主權債券，今年有望取代城市商業銀行成為此類債券的第二大投資群。如果人民幣成為投機目標而大起大落，長線投資者就得考慮匯率風險對沖並很有可能會因此卻步，尤其是市場如今似乎已日益認定。一旦民主黨在美國大選中獲勝，那將會導致美國國債孳息率走高，中美利差將因此而縮窄。

內地如今需要海外投資者的資金流入，今年已按計劃擬發行3.8萬億元人民幣的債券，那將是2019年總發行規模的將近1.3倍。同時，迄今商業銀行的購債量只及總量的56%，比例遠不及2019年65%的水平。今年6月開始，內地央行收緊了銀行間市場的流動性，以阻止資管公司將過多低息資金投向高風險金融產品。

可見，外國資金已成為填補其今年財政缺口關鍵資源的原因，「慢牛」可以為國際債券交易員提供穩定的外匯增益。任認為，中國願意看到拜登當選，能一定程度上消除特朗普給人民幣帶來的損失，但並不願看到人民幣就此走上一條快速升值道路。中國所做的這一切，只在準備面對一個沒有特朗普的世界。